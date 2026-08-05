В Украине начали выпускать новые бетономиксеры на грузовых шасси
Предприятие Patron Auto начало устанавливать современные бетоносмесительные установки PA-MIXER 9 на автомобильные шасси заказчиков.
Оборудование от Patron Auto рассчитано на регулярную эксплуатацию и транспортировку больших объемов бетонных смесей. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.
Основой установки является барабан, изготовленный из износостойкой стали C45, рассчитанная на значительные нагрузки и длительную работу. PA-MIXER 9 имеет номинальную емкость 9 м3, тогда как геометрический объем барабана достигает 15 м3.
Барабан бетономиксера может вращаться со скоростью до 14 об/мин. Для обеспечения требуемого запаса воды установка оборудована резервуаром емкостью 800 л. Также предусмотрена система подачи воды, управление вращением барабана и поворотный разгрузочный желоб.
Одной из ключевых особенностей PA-MIXER 9 есть возможность монтажа на шасси заказчика. Установку можно адаптировать к различным грузовикам, таким как FAW, IVECO, Renault и Mercedes, в зависимости от необходимой грузоподъемности и условий эксплуатации.
Таким образом, украинским предприятиям не обязательно покупать готовый автобетоносмеситель — можно оснастить соответствующее грузовое шасси бетономиксером PA-MIXER 9. Такой формат позволяет подобрать технику под конкретные строительные задания и объемы работы.
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