Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

Tesla преодолела отметку в 10 млн авто

Tesla достигла исторической отметки — компания выпустила 10-миллионный электромобиль.

Об этом сообщает «Укравтопром».

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Юбилейным стал черный Model Y, сошедший с конвейера завода во Фримонте в США.

Примечательно, что на выпуск первого миллиона авто компании понадобилось около 12 лет, тогда как последующие девять миллионов удалось выработать всего за 6 лет.

В то же время эксперты отмечают, что путь к 20 миллионам автомобилей будет значительно сложнее из-за усиления конкуренции, насыщения рынка электрокаров и замедления темпов роста спроса.

Мета По материалам:

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