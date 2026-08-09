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Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль

Технологии&Авто
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Tesla преодолела отметку в 10 млн авто
Tesla преодолела отметку в 10 млн авто
Tesla достигла исторической отметки — компания выпустила 10-миллионный электромобиль.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Юбилейным стал черный Model Y, сошедший с конвейера завода во Фримонте в США.
Примечательно, что на выпуск первого миллиона авто компании понадобилось около 12 лет, тогда как последующие девять миллионов удалось выработать всего за 6 лет.
В то же время эксперты отмечают, что путь к 20 миллионам автомобилей будет значительно сложнее из-за усиления конкуренции, насыщения рынка электрокаров и замедления темпов роста спроса.
По материалам:
Мета
ЭлектромобилиTesla
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