Google отключит в Gmail функцию Send As для сторонних почтовых адресов Сегодня 00:39 — Технологии&Авто

Ограничение будет действовать как в вебверсии Gmail, так и в мобильных приложениях

Google с января 2027 года отключит в Gmail функцию Send As для сторонних почтовых адресов.

О грядущих изменениях Google сообщила на странице поддержки и в письмах администраторам Workspace. Функция Send As теперь позволяет добавить в Gmail до 99 адресов и выбирать нужный в поле «От» при создании письма.

Кого коснутся изменения

Ограничение будет действовать как в веб-версии Gmail, так и в мобильных приложениях. В то же время обычные псевдонимы Gmail и адреса доменов, размещенных в Google Workspace, продолжат работать.

Изменения коснутся только аккаунтов и доменов, почту которых обслуживают сторонние провайдеры.

Входящие письма из собственного домена и далее можно будет автоматически перенаправлять в Gmail. Однако после отключения Send As ответы из основного ящика будут отправляться уже с адреса Gmail.

Чтобы сохранить сторонний адрес отправителя, придется пользоваться сервисом ее провайдера, отдельным почтовым клиентом или перенести домен в Google Workspace.

Как посторонние ящики будут работать в приложении Gmail

В мобильном приложении Gmail останется возможность добавлять посторонние ящики через IMAP. Однако они будут работать как отдельные аккаунты, а не как дополнительные адреса отправителя основного ящика.

Отказ от Send As станет следующим этапом свертывания поддержки посторонней почты в Gmail. Google также прекращает работу Gmailify и получение писем из других аккаунтов через POP: новые пользователи уже не могут подключать эти функции, а существующие смогут использовать их до января 2027 года.

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