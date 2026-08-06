Продажи новых авто в Украине: какие двигатели выбирали украинцы в июле Вчера 19:41 — Технологии&Авто

Бензиновые двигатели возвращают лидерство

Украинцы все чаще выбирают новые автомобили с традиционными двигателями. В июле их доля превысила 61% рынка, в то время как продажи электромобилей за год существенно сократились. В то же время заметно вырос спрос на гибридные и дизельные модели.

Бензиновые авто остаются самыми популярными

По данным Укравтопрома, в июле автомобили с традиционными двигателями занимали более 61% рынка новых легковых автомобилей. Для сравнения год назад этот показатель составлял около 54%.

Наибольшую долю продаж сохранили бензиновые автомобили — 38,7% против 35,1% в июле прошлого года.

Также возрос спрос на другие типы силовых установок:

гибриды — с 21,2% до 31,2%;

дизельные авто — с 18,7% до 22,6%.

В то же время автомобили с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, обеспечили менее 1% продаж новых легковых автомобилей.

Электромобили потеряли часть рынка

Больше всего за год изменился сегмент электромобилей. Если в июле 2025 года их доля составила 24,7%, то в текущем году она сократилась до 7,3%.

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Лидерами продаж в своих сегментах стали:

бензиновые автомобили — Hyundai Tucson;

гибриды — Toyota RAV4;

дизельные модели — Volkswagen Touareg;

электромобили — BYD Sea Lion 06;

автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

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