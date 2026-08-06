Продажи новых авто в Украине: какие двигатели выбирали украинцы в июле

Украинцы все чаще выбирают новые автомобили с традиционными двигателями. В июле их доля превысила 61% рынка, в то время как продажи электромобилей за год существенно сократились. В то же время заметно вырос спрос на гибридные и дизельные модели.
Бензиновые авто остаются самыми популярными
По данным Укравтопрома, в июле автомобили с традиционными двигателями занимали более 61% рынка новых легковых автомобилей. Для сравнения год назад этот показатель составлял около 54%.
Наибольшую долю продаж сохранили бензиновые автомобили — 38,7% против 35,1% в июле прошлого года.
Ранее мы сообщали, что чаще всего электрокары покупают во Львовской области, Киеве и Киевской области.
Также мы писали, что противостояние между электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания уже давно перестало быть исключительно техническим вопросом. Сегодня выбор транспорта становится все более финансовым вызовом. Что выгоднее купить в 2025 году: электрокар или авто с традиционным типом двигателя? Finance.ua в материале разобрал этот вопрос с позиции денег.