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Продажи новых авто в Украине: какие двигатели выбирали украинцы в июле

Технологии&Авто
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Бензиновые двигатели возвращают лидерство
Бензиновые двигатели возвращают лидерство
Украинцы все чаще выбирают новые автомобили с традиционными двигателями. В июле их доля превысила 61% рынка, в то время как продажи электромобилей за год существенно сократились. В то же время заметно вырос спрос на гибридные и дизельные модели.

Бензиновые авто остаются самыми популярными

По данным Укравтопрома, в июле автомобили с традиционными двигателями занимали более 61% рынка новых легковых автомобилей. Для сравнения год назад этот показатель составлял около 54%.
Наибольшую долю продаж сохранили бензиновые автомобили — 38,7% против 35,1% в июле прошлого года.
Также возрос спрос на другие типы силовых установок:
  • гибриды — с 21,2% до 31,2%;
  • дизельные авто — с 18,7% до 22,6%.
В то же время автомобили с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, обеспечили менее 1% продаж новых легковых автомобилей.

Электромобили потеряли часть рынка

Больше всего за год изменился сегмент электромобилей. Если в июле 2025 года их доля составила 24,7%, то в текущем году она сократилась до 7,3%.
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Лидерами продаж в своих сегментах стали:
  • бензиновые автомобили — Hyundai Tucson;
  • гибриды — Toyota RAV4;
  • дизельные модели — Volkswagen Touareg;
  • электромобили — BYD Sea Lion 06;
  • автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
Ранее мы сообщали, что чаще всего электрокары покупают во Львовской области, Киеве и Киевской области.
Также мы писали, что противостояние между электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания уже давно перестало быть исключительно техническим вопросом. Сегодня выбор транспорта становится все более финансовым вызовом. Что выгоднее купить в 2025 году: электрокар или авто с традиционным типом двигателя? Finance.ua в материале разобрал этот вопрос с позиции денег.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
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