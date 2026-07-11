Интерес украинцев к электрокарам угасает: какие модели выбирают чаще всего

Из общего количества 14 404 составляли легковые автомобили (на 53% меньше, чем в прошлом году), а 817 — коммерческие (-17%).
В то же время доля новых электрокаров в регистрациях BEV составила 19% против 18% в прошлом.
Самым популярным новым электромобилем стал BYD Leopard 3 — украинцы приобрели 421 такое авто.
В пятерку лидеров также вошли:
BYD Sea Lion 06 EV — 359 ед.;
Zeekr 001 — 229 ед.;
Volkswagen ID. UNYX — 203 ед.;
Zeekr 7X — 172 ед.
Среди подержанных электрокаров первенство по Nissan Leaf — за шесть месяцев в Украине впервые зарегистрировали 1592 таких автомобилей.
В пятерку самых популярных также вошли:
Tesla Model Y — 1468 ед.;
Tesla Model 3 — 1355 ед.;
Chevrolet Bolt — 613 ед.;
Renault Zoe — 553 ед.
Ранее Finance.ua писал, что выбор между электроавто, бензином, дизелем или газом сегодня — это не только вопрос комфорта, но и десятки тысяч гривен. В 2026 году разница в расходах может превышать 100 тыс. грн. в год.
Мы сравнили реальную стоимость километра для каждого типа авто на основе актуальных цен на топливо на июнь 2026 года.