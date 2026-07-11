Интерес украинцев к электрокарам угасает: какие модели выбирают чаще всего Сегодня 19:07 — Технологии&Авто

В Украине вдвое уменьшился спрос на электромобили, Фото: magnific

В январе-июне 2026 года украинцы приобрели более 15 тыс. электромобилей. Это вдвое меньше, чем в первом полугодии 2025 года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие электрокары выбирают украинцы

Как отмечают аналитики, в первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнился 15 221 электромобилем (BEV), что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

А вы готовы к любым приключениям на дороге? С автогражданкой — да! Достаточно выбрать оптимальный вариант на Finance.ua.

Из общего количества 14 404 составляли легковые автомобили (на 53% меньше, чем в прошлом году), а 817 — коммерческие (-17%).

В то же время доля новых электрокаров в регистрациях BEV составила 19% против 18% в прошлом.

Самым популярным новым электромобилем стал BYD Leopard 3 — украинцы приобрели 421 такое авто.

В пятерку лидеров также вошли:

BYD Sea Lion 06 EV — 359 ед.;

Zeekr 001 — 229 ед.;

Volkswagen ID. UNYX — 203 ед.;

Zeekr 7X — 172 ед.

Среди подержанных электрокаров первенство по Nissan Leaf — за шесть месяцев в Украине впервые зарегистрировали 1592 таких автомобилей.

В пятерку самых популярных также вошли:

Tesla Model Y — 1468 ед.;

Tesla Model 3 — 1355 ед.;

Chevrolet Bolt — 613 ед.;

Renault Zoe — 553 ед.

Ранее Finance.ua писал, что выбор между электроавто, бензином, дизелем или газом сегодня — это не только вопрос комфорта, но и десятки тысяч гривен. В 2026 году разница в расходах может превышать 100 тыс. грн. в год.

Мы сравнили реальную стоимость километра для каждого типа авто на основе актуальных цен на топливо на июнь 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.