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Интерес украинцев к электрокарам угасает: какие модели выбирают чаще всего

Технологии&Авто
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В Украине вдвое уменьшился спрос на электромобили
В Украине вдвое уменьшился спрос на электромобили, Фото: magnific
В январе-июне 2026 года украинцы приобрели более 15 тыс. электромобилей. Это вдвое меньше, чем в первом полугодии 2025 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие электрокары выбирают украинцы

Как отмечают аналитики, в первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнился 15 221 электромобилем (BEV), что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Из общего количества 14 404 составляли легковые автомобили (на 53% меньше, чем в прошлом году), а 817 — коммерческие (-17%).
В то же время доля новых электрокаров в регистрациях BEV составила 19% против 18% в прошлом.
Самым популярным новым электромобилем стал BYD Leopard 3 — украинцы приобрели 421 такое авто.
В пятерку лидеров также вошли:
  • BYD Sea Lion 06 EV — 359 ед.;
  • Zeekr 001 — 229 ед.;
  • Volkswagen ID. UNYX — 203 ед.;
  • Zeekr 7X — 172 ед.
Среди подержанных электрокаров первенство по Nissan Leaf — за шесть месяцев в Украине впервые зарегистрировали 1592 таких автомобилей.
В пятерку самых популярных также вошли:
  • Tesla Model Y — 1468 ед.;
  • Tesla Model 3 — 1355 ед.;
  • Chevrolet Bolt — 613 ед.;
  • Renault Zoe — 553 ед.
Ранее Finance.ua писал, что выбор между электроавто, бензином, дизелем или газом сегодня — это не только вопрос комфорта, но и десятки тысяч гривен. В 2026 году разница в расходах может превышать 100 тыс. грн. в год.
Мы сравнили реальную стоимость километра для каждого типа авто на основе актуальных цен на топливо на июнь 2026 года.
Подробнее читайте здесь: Электромобиль, газ, бензин или дизель: что выгоднее для кошелька в 2026 году
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопромЭлектромобили
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