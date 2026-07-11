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ТОП-10 самых экономичных авто для ежедневных поездок (фото)

Технологии&Авто
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Toyota Prius признали самым экономичным новым авто в 2026 году
Toyota Prius признали самым экономичным новым авто в 2026 году
Из-за нестабильности цен на горючее покупка энергоэффективного авто становится наилучшим финансовым решением. Ниже приведены 10 самых экономичных моделей года по рейтингу Агентства по охране окружающей среды США (EPA).
Об этом пишет qz.
Эти модели практически не имеют конкурентов по уровню потребления топлива, особенно в городских условиях с частыми остановками, благодаря эффективной работе электродвигателей и системе рекуперации энергии.

Абсолютные лидеры: топ-3 самых экономичных гибридов

Эти модели демонстрируют лучшую эффективность в городе благодаря рекуперации энергии и электромоторов.

1. Toyota Prius (2026)

Toyota Prius (2026)
Toyota Prius (2026), Фото: Toyota
  • Расход топлива: 4,1 л/100 км в смешанном цикле.
  • Цена в США: от 29 000 долларов за базовую версию LE.
  • Король экономии без подзарядки. После редизайна стал элегантным и более быстрым (разгон 0−96 км/ч за 7,2 секунды). Передний привод является стандартным, полный (AWD) доступен в качестве опции за 1400 долларов.

2. Hyundai Elantra Hybrid (2026)

Hyundai Elantra Hybrid (2026)
Hyundai Elantra Hybrid (2026), Фото: Hyundai
  • Расход топлива: 4,36 л/100 км в смешанном цикле.
  • Цена в США: от 25 540 долларов за комплектацию Blue.
  • Особенности: Самый эффективный компактный седан в классе. Гибридный двигатель на 139 л. с. обеспечивает отличный старт на низких скоростях. Предоставляется фирменная 10-летняя гарантия на силовой агрегат (до 160 000 км).

3. Kia Niro (2026)

Kia Niro (2026)
Kia Niro (2026), Фото: Kia
  • Расход топлива: 4,44 л/100 км в смешанном цикле.
  • Особенности: Практичный и высокий хэтчбек, который бренд позиционирует как кроссовер. Имеет мощность 139 л.с., передний привод и вместительный багажник. Лидер по экономичности среди субкомпактных SUV.

Надежный средний класс: семейные и городские гибриды

4. Toyota Camry (2026)

Toyota Camry (2026)
Toyota Camry (2026), Фото: Toyota
  • Расход топлива: от 4,61 л/100 км (большинство комплектаций — 5,1−5,4 л/100 км).
  • Легендарный бизнес-седан среднего размера отныне выпускается исключительно как гибрид. Предлагает огромный салон, высокий рейтинг безопасности (9,9 из 10) и отличную динамику.

5. Toyota Corolla Hybrid (2026)

Toyota Corolla Hybrid (2026)
Toyota Corolla Hybrid (2026), Фото: Toyota
  • Расход топлива: 4,7 л/100 км в смешанном цикле.
  • Особенности: Утилитарный и надежный автомобиль для ежедневных поездок. Привлекает покупателей возможностью установки полного привода, что улучшает сцепление на зимних дорогах.

6. Hyundai Sonata Hybrid (2026)

Hyundai Sonata Hybrid (2026)
Hyundai Sonata Hybrid (2026), Фото: Hyundai
  • Расход топлива: от 4,61 до 5,0 л/100 км в смешанном режиме.
  • Просторный седан с большим багажником и мощностью 192 л.с. Имеет исключительно передний привод, богатую оснастку и длительную гарантию от производителя.

7. Honda Civic Hybrid (2026)

Honda Civic Hybrid (2026)
Honda Civic Hybrid (2026), Фото: Honda
  • Расход топлива: 4,8 л/100 км (в реальных тестах — около 5,35 л/100 км).
  • Особенности: Долгожданная новинка мощностью 200 л.с. (на уровне спортивной версии Si). Дарит настоящее удовольствие от драйва и имеет острую управляемость, но стоит дороже конкурентов.

8. Honda Accord Hybrid (2026)

Honda Accord Hybrid (2026)
Honda Accord Hybrid (2026), Фото: Honda
  • Расход топлива: 4,9 л/100 км в смешанном цикле.
  • Особенности: Признан лучшим семейным гибридом года. Двухмоторная система обеспечивает плавное ускорение и максимальный акустический комфорт во время дальних поездок. Имеет только передний повод.

Классический бензин: лучшие негибридные альтернативы

Варианты для тех, кто имеет ограниченный исходный бюджет и не хочет переплачивать за батарейные технологии гибридов.

9. Honda Civic (2026)

Honda Civic (2026)
Honda Civic (2026), Фото: Honda
  • Расход топлива: 6,53 л/100 км (в базовой версии LX).
  • Особенности: Самый эффективный чистокровный бензиновый автомобиль в списке. Оснащен надежным 2,0-литровым мотором на 150 л.с. Обладает качественным интерьером и высокой стоимостью во время перепродажи.

10. Toyota Corolla (2026)

Toyota Corolla (2026)
Toyota Corolla (2026), Фото:Toyota
  • Расход топлива: около 7,12 л/100 км в смешанном цикле.
  • Особенности: Доступное и неприхотливое транспортное средство с двигателем на 169 л.с. и вариатор (CVT). Если ваш годовой пробег небольшой (до 15 000 км), покупка этой версии вместо более дорогого гибрида наиболее экономически оправдана.
По материалам:
Мета
АвтоГибрид
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