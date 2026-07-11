ТОП-10 самых экономичных авто для ежедневных поездок (фото)
Абсолютные лидеры: топ-3 самых экономичных гибридов
1. Toyota Prius (2026)
- Расход топлива: 4,1 л/100 км в смешанном цикле.
- Цена в США: от 29 000 долларов за базовую версию LE.
- Король экономии без подзарядки. После редизайна стал элегантным и более быстрым (разгон 0−96 км/ч за 7,2 секунды). Передний привод является стандартным, полный (AWD) доступен в качестве опции за 1400 долларов.
2. Hyundai Elantra Hybrid (2026)
- Расход топлива: 4,36 л/100 км в смешанном цикле.
- Цена в США: от 25 540 долларов за комплектацию Blue.
- Особенности: Самый эффективный компактный седан в классе. Гибридный двигатель на 139 л. с. обеспечивает отличный старт на низких скоростях. Предоставляется фирменная 10-летняя гарантия на силовой агрегат (до 160 000 км).
3. Kia Niro (2026)
- Расход топлива: 4,44 л/100 км в смешанном цикле.
- Особенности: Практичный и высокий хэтчбек, который бренд позиционирует как кроссовер. Имеет мощность 139 л.с., передний привод и вместительный багажник. Лидер по экономичности среди субкомпактных SUV.
Надежный средний класс: семейные и городские гибриды
4. Toyota Camry (2026)
- Расход топлива: от 4,61 л/100 км (большинство комплектаций — 5,1−5,4 л/100 км).
- Легендарный бизнес-седан среднего размера отныне выпускается исключительно как гибрид. Предлагает огромный салон, высокий рейтинг безопасности (9,9 из 10) и отличную динамику.
5. Toyota Corolla Hybrid (2026)
- Расход топлива: 4,7 л/100 км в смешанном цикле.
- Особенности: Утилитарный и надежный автомобиль для ежедневных поездок. Привлекает покупателей возможностью установки полного привода, что улучшает сцепление на зимних дорогах.
6. Hyundai Sonata Hybrid (2026)
- Расход топлива: от 4,61 до 5,0 л/100 км в смешанном режиме.
- Просторный седан с большим багажником и мощностью 192 л.с. Имеет исключительно передний привод, богатую оснастку и длительную гарантию от производителя.
7. Honda Civic Hybrid (2026)
- Расход топлива: 4,8 л/100 км (в реальных тестах — около 5,35 л/100 км).
- Особенности: Долгожданная новинка мощностью 200 л.с. (на уровне спортивной версии Si). Дарит настоящее удовольствие от драйва и имеет острую управляемость, но стоит дороже конкурентов.
8. Honda Accord Hybrid (2026)
- Расход топлива: 4,9 л/100 км в смешанном цикле.
- Особенности: Признан лучшим семейным гибридом года. Двухмоторная система обеспечивает плавное ускорение и максимальный акустический комфорт во время дальних поездок. Имеет только передний повод.
Классический бензин: лучшие негибридные альтернативы
9. Honda Civic (2026)
- Расход топлива: 6,53 л/100 км (в базовой версии LX).
- Особенности: Самый эффективный чистокровный бензиновый автомобиль в списке. Оснащен надежным 2,0-литровым мотором на 150 л.с. Обладает качественным интерьером и высокой стоимостью во время перепродажи.
10. Toyota Corolla (2026)
- Расход топлива: около 7,12 л/100 км в смешанном цикле.
- Особенности: Доступное и неприхотливое транспортное средство с двигателем на 169 л.с. и вариатор (CVT). Если ваш годовой пробег небольшой (до 15 000 км), покупка этой версии вместо более дорогого гибрида наиболее экономически оправдана.
Представлен новый Ford Explorer: как изменился большой кроссовер (фото)
ПартнерскаяКонкуренция в потребительском кредитовании растет: как изменяются условия и на какие цели украинцы берут кредиты, — аналитика от Идея Банка
Apple приостановила релиз революционных AirPods Pro со встроенными камерами
HMD представила четыре новых кнопочных телефона Nokia с поддержкой ИИ
Anthropic планирует создавать собственные лекарства
5 настроек, которые помогут сберечь заряд телефона