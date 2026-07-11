5 настроек, которые помогут сберечь заряд телефона 11.07.2026, 00:24 — Технологии&Авто

Смартфон на зарядке, Фото: magnific

Смартфон можно заставить работать дольше без подзарядки при изменении нескольких базовых настроек. Больше всего на заряд влияют экран, фоновые приложения, беспроводные функции и режим экономии батареи.

О скорых способах продлить работу смартфона пишет Tech Advisor.

Измените настройки экрана

Экран является одним из главных потребителей заряда, поэтому следует уменьшить яркость или включить автоматическую регулировку. Можно также сократить время ожидания экрана, чтобы он быстрее выключался, когда телефон не используется.

Дополнительно следует выключить постоянно включенный экран и заставку, ведь они тоже расходуют заряд.

На Android эти параметры обычно можно найти в меню «Настройки» — «Экран и прикосновение».

Включите темную тему и уменьшите частоту обновления

Темная тема помогает снизить потребление энергии, особенно если пользователь не хочет постоянно видеть светлый экран.

Ее можно включить в разделе «Настройки» — «Экран и прикосновение» — «Темная тема».

Можно также отключить повышенную частоту обновления экрана. Она делает изображение более плавным, но тратит больше заряда.

Выключайте лишние беспроводные функции

Bluetooth, GPS и NFC могут тратить заряд, даже если они сейчас не нужны. Если пользователь не использует эти функции, их лучше временно выключать.

Найти их можно в меню «Настройки» — «Подключенные устройства» — «Параметры подключения».

Проверьте приложения

Некоторые приложения потребляют гораздо больше энергии, чем кажется.

Просмотр списка можно в меню «Настройки» — «Аккумулятор» — «Использование аккумулятора».

Для отдельных приложений можно отключить фоновое использование, чтобы они не оставались активными без необходимости. Также следует удалить приложения, которыми вы больше не пользуетесь.

Включите режим экономии и обновляйте телефон

Большинство смартфонов имеют режим экономии заряда, ограничивающий часть функций и помогающий батарее работать дольше. Его можно включить вручную или настроить автоматический запуск, например, когда заряд падает до 20%.

Обычно эта функция находится в меню «Настройки» — «Аккумулятор» — «Экономия заряда».

Также следует регулярно обновлять систему и перезагружать смартфон раз в неделю, ведь обновления могут улучшать оптимизацию и безопасность.

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