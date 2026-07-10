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Новый внедорожник Denza Bao 5 дебютирует в Европе (фото)

Технологии&Авто
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Новый внедорожник Denza Bao 5 дебютирует в Европе (фото)
Новый внедорожник Denza Bao 5 дебютирует в Европе (фото)
Премиальный бренд Denza, входящий в состав BYD, представил в Европе новый рамный внедорожник Bao 5.
Модель совмещает классическую конструкцию с лестничной рамой, плагин-гибридную силовую установку и современные технологии для бездорожья.
Новый внедорожник Denza Bao 5 дебютирует в Европе (фото)
Длина Denza Bao 5 составляет почти 4,9 м. Внедорожник построен на платформе DMO с ориентацией на эксплуатацию вне дорог. Плагин-гибридная система состоит из 1,5-литрового турбобензинового двигателя и двух электромоторов мощностью 272 л.с. спереди и 388 л.с. сзади. Суммарная отдача достигает 544 л.с. и 760 Нм крутящего момента, позволяющего разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды.
Новый внедорожник Denza Bao 5 дебютирует в Европе (фото)
Для улучшения проходимости модель получила две электронные блокировки дифференциалов, интеллектуальную систему распределения тяги и независимую подвеску на двойных поперечных рычагах спереди и сзади. В версии Ultimate установлена ​​адаптивная подвеска DiSus-P Body Control, которая может увеличивать дорожный просвет на 90 мм до максимальных 310 мм.
Цены Denza Bao 5 для европейского рынка пока не объявлены. В то же время модель станет конкурентом таких внедорожников, как Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser и Ineos Grenadier.
По материалам:
mmr.ua
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