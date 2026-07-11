Anthropic планирует создавать собственные лекарства

Anthropic решила разрабатывать собственные лекарства. Руководитель направления биологических наук Эрик Каудерер-Абрамс отметил, что компания сосредоточится на поиске методов лечения заброшенных болезней.
ИИ-компании уже давно стремятся завоевать расположение клиентов из научной и фармацевтической сфер: OpenAI, Amazon, Google и другие гиганты имеют собственные инструменты и платформы для биологических наук.
Однако планируемый шаг Anthropic является одной из самых прямых публичных попыток ведущей ИИ-компании самостоятельно заняться разработкой лекарств, пишет The Verge.
Это ставит ее в нетипичное положение, ведь теперь она будет продавать программное обеспечение другим производителям лекарств, потенциально являющимся ее конкурентами.
Таким образом, Anthropic присоединяется к масштабным гонкам, в которых уже принимают участие такие ориентированные на ИИ разработчики лекарств, как Insilico, дочерняя компания Google DeepMind — Isomorphic Labs, а также биотех-стартапы и гиганты Big Pharma, которые создают или покупают собственные ИИ-инструменты.