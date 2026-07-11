Anthropic планирует создавать собственные лекарства 11.07.2026, 01:11 — Технологии&Авто

Anthropic

Anthropic решила разрабатывать собственные лекарства. Руководитель направления биологических наук Эрик Каудерер-Абрамс отметил, что компания сосредоточится на поиске методов лечения заброшенных болезней.

ИИ-компании уже давно стремятся завоевать расположение клиентов из научной и фармацевтической сфер: OpenAI, Amazon, Google и другие гиганты имеют собственные инструменты и платформы для биологических наук.

Однако планируемый шаг Anthropic является одной из самых прямых публичных попыток ведущей ИИ-компании самостоятельно заняться разработкой лекарств, пишет The Verge.

Это ставит ее в нетипичное положение, ведь теперь она будет продавать программное обеспечение другим производителям лекарств, потенциально являющимся ее конкурентами.

Таким образом, Anthropic присоединяется к масштабным гонкам, в которых уже принимают участие такие ориентированные на ИИ разработчики лекарств, как Insilico, дочерняя компания Google DeepMind — Isomorphic Labs, а также биотех-стартапы и гиганты Big Pharma, которые создают или покупают собственные ИИ-инструменты.

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Anthropic предоставила очень мало конкретных деталей по поводу того, чего именно она надеется достичь в сфере разработки лекарств, и не ответила на комментарий журналистов The Verge.

Однако на недавнем мероприятии The Briefing: AI for Science Anthropic представила Claude Science — новый «ИИ-воркбенч для ученых».

Он собирает разрозненные инструменты и датсеты в одной среде, а также умеет создавать графики и визуальные материалы.

Anthropic подчеркивает, что этот запуск призван «кардинально ускорить темпы научных открытий и разработку медицинских инноваций».

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