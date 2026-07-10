Meta запустит производство собственного ИИ-чипа, чтобы уменьшить зависимость от Nvidia Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

Meta планирует запускать новые модели чипов каждые шесть месяцев до 2027 года

Американская корпорация Meta Platforms планирует в сентябре приступить к производству собственного чипа искусственного интеллекта под кодовым названием «Iris». Это часть масштабной стратегии компании, которая имеет целью удвоить общую вычислительную мощность своих объектов до 14 гигаватт.

Об этом сообщает Reuters.

Новый процессор станет частью четырехпоколенного проекта Meta Training and Inference Accelerators (MTIA). Компания разрабатывает собственные полупроводники, чтобы улучшить алгоритмы ИИ, обеспечивающие работу социальных платформ Facebook и Instagram. Тестирование чипа на наличие ошибок продлилось всего шесть недель и завершилось без серьезных проблем.

Для проектирования Iris компания сотрудничает с Broadcom, а производством будет заниматься тайваньская TSMC. Собственная разработка поможет Meta снизить огромные затраты на вычисления и снизить зависимость от ведущих поставщиков чипов, таких как Nvidia и AMD. Новые процессоры будут работать вместе с большим количеством графических процессоров (GPU), которые компания продолжает покупать у других брендов.

Масштабные инвестиции и борьба с дефицитом

Meta планирует запускать новые модели чипов каждые шесть месяцев до 2027 года, хотя обычно технологические компании производят такие новинки с интервалом в один год или более.

Развитие инфраструктуры компании базируется на следующих показателях и сделках:

рост мощностей: в этом году Meta планирует развернуть инфраструктуру на 7 гигаватт, а в следующем году собирается удвоить эту цифру;

капитальные расходы: компания ожидает потратить до 145 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ только в этом году. Это значительная часть прогнозируемых 700 миллиардов долларов инвестиций всего сектора Big Tech;

долгосрочные контракты: Meta заключила многолетние соглашения с Samsung Electronics на поставку чипов памяти, с Sandisk — на флеш-накопители, и с Sumitomo Electric — на волоконно-оптическое оборудование.

Такие контракты стали критически важными из-за глобального дефицита чипов памяти, который уже заставил Apple повысить цены. Стремительный рост спроса на компоненты дата-центров привел к быстрому удорожанию микросхем. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что это явление под названием «чипфляция» уже стало серьезной макроэкономической проблемой.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.