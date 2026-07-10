0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta запустит производство собственного ИИ-чипа, чтобы уменьшить зависимость от Nvidia

Технологии&Авто
11
Meta планирует запускать новые модели чипов каждые шесть месяцев до 2027 года
Meta планирует запускать новые модели чипов каждые шесть месяцев до 2027 года
Американская корпорация Meta Platforms планирует в сентябре приступить к производству собственного чипа искусственного интеллекта под кодовым названием «Iris». Это часть масштабной стратегии компании, которая имеет целью удвоить общую вычислительную мощность своих объектов до 14 гигаватт.
Об этом сообщает Reuters.
Новый процессор станет частью четырехпоколенного проекта Meta Training and Inference Accelerators (MTIA). Компания разрабатывает собственные полупроводники, чтобы улучшить алгоритмы ИИ, обеспечивающие работу социальных платформ Facebook и Instagram. Тестирование чипа на наличие ошибок продлилось всего шесть недель и завершилось без серьезных проблем.
Для проектирования Iris компания сотрудничает с Broadcom, а производством будет заниматься тайваньская TSMC. Собственная разработка поможет Meta снизить огромные затраты на вычисления и снизить зависимость от ведущих поставщиков чипов, таких как Nvidia и AMD. Новые процессоры будут работать вместе с большим количеством графических процессоров (GPU), которые компания продолжает покупать у других брендов.

Масштабные инвестиции и борьба с дефицитом

Meta планирует запускать новые модели чипов каждые шесть месяцев до 2027 года, хотя обычно технологические компании производят такие новинки с интервалом в один год или более.
Развитие инфраструктуры компании базируется на следующих показателях и сделках:
  • рост мощностей: в этом году Meta планирует развернуть инфраструктуру на 7 гигаватт, а в следующем году собирается удвоить эту цифру;
  • капитальные расходы: компания ожидает потратить до 145 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ только в этом году. Это значительная часть прогнозируемых 700 миллиардов долларов инвестиций всего сектора Big Tech;
  • долгосрочные контракты: Meta заключила многолетние соглашения с Samsung Electronics на поставку чипов памяти, с Sandisk — на флеш-накопители, и с Sumitomo Electric — на волоконно-оптическое оборудование.
Такие контракты стали критически важными из-за глобального дефицита чипов памяти, который уже заставил Apple повысить цены. Стремительный рост спроса на компоненты дата-центров привел к быстрому удорожанию микросхем. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что это явление под названием «чипфляция» уже стало серьезной макроэкономической проблемой.
По материалам:
Діло
MetaNvidiaИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems