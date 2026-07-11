Представлен новый Ford Explorer: как изменился большой кроссовер (фото) Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Ford Explorer прошел повторное обновление, Фото: Ford

Дебютировал новый Ford Explorer 2026. Большой семейный кроссовер претерпел изменения снаружи и внутри. Новый Ford Explorer представили в Китае, ведь это одна из стран, где выпускают модель.

О ней рассказали на официальном сайте Ford.

Нынешнее обновление — уже второе для Ford Explorer шестого поколения. Пока не известно, будет ли глобальная версия модели повторять стиль китайского варианта или отличаться от него отдельными деталями.

Внедорожный вариант Ford Explorer имеет более выразительный дизайн, Фото: Ford

Кроссовер Ford Explorer 2026 узнается за более широкой решеткой радиатора и более тонкими фарами, которые теперь соединены диодной полосой. Кроме того, заменили фонари и бамперы.

Вариант повышенной проходимости (в разных странах его называют Timberline или Tremor) имеет более выразительный дизайн с особой радиаторной решеткой, более массивными бамперами и внедорожными шинами.

Модель дебютировала с 2,0-литровым турбомотором, Фото: Ford

В салоне Ford Explorer 2026 цифровой приборный щиток сочетается с большим 27-дюймовым тачскрином. Кроссовер улучшили отделку и обновили центральную консоль. По-прежнему модель доступна в вариантах на 5, 6 и 7 мест.

В салоне установлен большой 27-дюймовый тачскрин, Фото: Ford

Новый Ford Explorer дебютировал в Китае с 2,3-литровой бензиновой турбочетверкой на 286 л. с. На других рынках также предлагают 300-сильную версию этого двигателя, а также 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью 400 сил. Все модификации оснащены 10-ступенчатой ​​автоматической КПП.

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