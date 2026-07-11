Представлен новый Ford Explorer: как изменился большой кроссовер (фото)

Нынешнее обновление — уже второе для Ford Explorer шестого поколения. Пока не известно, будет ли глобальная версия модели повторять стиль китайского варианта или отличаться от него отдельными деталями.
Кроссовер Ford Explorer 2026 узнается за более широкой решеткой радиатора и более тонкими фарами, которые теперь соединены диодной полосой. Кроме того, заменили фонари и бамперы.
Вариант повышенной проходимости (в разных странах его называют Timberline или Tremor) имеет более выразительный дизайн с особой радиаторной решеткой, более массивными бамперами и внедорожными шинами.
В салоне Ford Explorer 2026 цифровой приборный щиток сочетается с большим 27-дюймовым тачскрином. Кроссовер улучшили отделку и обновили центральную консоль. По-прежнему модель доступна в вариантах на 5, 6 и 7 мест.
Новый Ford Explorer дебютировал в Китае с 2,3-литровой бензиновой турбочетверкой на 286 л. с. На других рынках также предлагают 300-сильную версию этого двигателя, а также 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью 400 сил. Все модификации оснащены 10-ступенчатой автоматической КПП.