Bolt запустил планирование поездок через ChatGPT

Сервис райдхейлинга Bolt интегрировался с ChatGPTво всех странах, где присутствует сервис.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба сервиса.
Какой функционал доступен
Теперь пользователи в Украине могут узнать ориентировочную стоимость поездки, просмотреть маршрут и перейти в приложение Bolt для оформления заказа.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно установить соответствующий плагин, после чего можно написать запрос в ChatGPT, например с просьбой рассчитать стоимость поездки или вызвать авто к определенному адресу.
ChatGPT отображает ориентировочную цену, предлагает маршрут и передает данные в приложение Bolt. Окончательное подтверждение заказа осуществляется уже в самом приложении.
Бронирование и оплата доступны только через Bolt. По информации компании, возможность оплачивать поездки непосредственно в ChatGPT планируется добавить позже.
Интеграция стала доступна одновременно для пользователей Украины, стран Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Азербайджана. Согласно сообщению компании, запуск прошел сразу на всех этих рынках, а не поэтапно.
По данным Bolt, сервис работает более чем в 50 странах Европы и Африки и предоставляет услуги по вызову авто, аренде электросамокатов и велосипедов, прокату автомобилей, корпоративных перевозок, а также доставки еды и продуктов.