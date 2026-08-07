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Bolt запустил планирование поездок через ChatGPT

Технологии&Авто
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Bolt интегрировался с ChatGPT
Bolt интегрировался с ChatGPT
Сервис райдхейлинга Bolt интегрировался с ChatGPT во всех странах, где присутствует сервис.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба сервиса.

Какой функционал доступен

Теперь пользователи в Украине могут узнать ориентировочную стоимость поездки, просмотреть маршрут и перейти в приложение Bolt для оформления заказа.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно установить соответствующий плагин, после чего можно написать запрос в ChatGPT, например с просьбой рассчитать стоимость поездки или вызвать авто к определенному адресу.
ChatGPT отображает ориентировочную цену, предлагает маршрут и передает данные в приложение Bolt. Окончательное подтверждение заказа осуществляется уже в самом приложении.
Бронирование и оплата доступны только через Bolt. По информации компании, возможность оплачивать поездки непосредственно в ChatGPT планируется добавить позже.
Интеграция стала доступна одновременно для пользователей Украины, стран Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Азербайджана. Согласно сообщению компании, запуск прошел сразу на всех этих рынках, а не поэтапно.
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По данным Bolt, сервис работает более чем в 50 странах Европы и Африки и предоставляет услуги по вызову авто, аренде электросамокатов и велосипедов, прокату автомобилей, корпоративных перевозок, а также доставки еды и продуктов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИИChatGPT
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