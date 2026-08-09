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iPhone Air 2 выйдет в начале 2027 года с пятью новыми функциями

Технологии&Авто
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В iPhone Air 2 появится 5 новых функций
В iPhone Air 2 появится 5 новых функций
Apple готовит второе поколение смартфона iPhone Air, которое должно появиться в первом квартале 2027 года. По данным MacRumors, об этом сообщил Джефф Пу, инвестиционный аналитик, отслеживающий деятельность Apple. В своем исследовании он отметил, что новая модель получит пять ключевых обновлений по сравнению с текущим устройством.

В iPhone Air 2 появится 5 новых функций

Во-первых, iPhone Air 2 будет оснащен второй 48-мегапиксельной камерой — ультраширокоугольным объективом, который дополнит основную Fusion-камеру. Это должно решить одну из главных критик предыдущей модели, которая имела только один объектив.
Во-вторых, смартфон получит чуть поменьше Dynamic Island.
В-третьих, производительность Air 2 будет обеспечивать новый процессор A20 Pro, созданный по 2-нм технологии компании TSMC. Текущая модель использует 3-нанометровый A19 Pro.
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Четвертым новшеством станет второе поколение сетевого чипа Apple N2, который заменит версию N1. Он отвечает за работу Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а также улучшает стабильность функций AirDrop и Personal Hotspot.
Пятым обновлением станет новый модем C2 для 5G, который должен превзойти энергоэффективность предыдущего C1X.
По словам аналитика, iPhone Air 2 будет иметь 6,5-дюймовый дисплей, 12 ГБ оперативной памяти и фронтальную камеру на 18 МП с функцией Center Stage.
Ожидается, что новинка выйдет одновременно с iPhone 18 и бюджетным iPhone 18e примерно в марте 2027 года.
В то же время, более дорогие модели — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra — должны дебютировать уже в сентябре этого года.
По материалам:
mezha.media
iPhoneApple
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