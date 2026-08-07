Правило «1−3−5» перед покупкой подержанного авто — что это значит Вчера 22:31 — Технологии&Авто

Правило «1−3−5» перед покупкой подержанного авто — что это значит

Перед покупкой б/у автомобиля водителям советуют воспользоваться простым правилом «1−3-5», которое помогает оценить, как быстро машина будет терять в цене и сколько владелец может потерять при дальнейшей продаже.

Специалист по выкупу проблемных авто Шон Райт объясняет, что обесценивание часто является одной из самых больших статей расходов на автомобиль, но многие задумываются о нем только тогда, когда продают или сдают машину в трейд-ин.

Суть правила

Суть теста 1−3-5 заключается в сравнении объявлений на одинаковые автомобили в возрасте одного, трех и пяти лет. Нужно искать ту же марку, модель и комплектацию, а также максимально схожие пробег, состояние, двигатель, коробку передач и оснастку.

Эксперт советует просмотреть несколько объявлений для каждой возрастной группы и ориентироваться на среднюю цену, а не на самые дешевые или самые дорогие варианты. Это дает более реалистичное представление о том, сколько фактически просят за такие авто.

Наибольший разрыв между ценами на годовые, трехлетние и пятилетние машины показывает, когда автомобиль теряет стоимость быстрее всего. По словам Райта, у большинства моделей самое крутое падение происходит в первые три года, причем первый год часто приносит наибольшую потерю — новый автомобиль может подешеветь на 15−35%.

Если цены продолжают существенно падать между тремя и пятью годами, покупателю следует ожидать более низкую цену перепродажи в будущем. Если же после трех лет темп обесценивания замедляется, покупка авто в возрасте 3−5 лет может быть более выгодной, ведь значительную часть потери стоимости уже оплатил предыдущий владелец.

Райт предостерегает: резкое падение цены может свидетельствовать об обеспокоенности покупателей расходами на сервис, горючее, страхование, налоги или ремонт. Авто может выглядеть выгодной покупкой из-за низкой цены, но реальные издержки владения способны быстро съесть эту экономию.

Поэтому тест 1−3-5 следует сочетать с проверкой сервисной истории, гарантийного покрытия и прогнозируемых эксплуатационных расходов. Эксперт отмечает, что к обесцениванию следует относиться как к части стоимости покупки: несколько минут анализа цен на одинаковые авто всех возрастов могут помочь избежать приобретения машины именно перед очередным резким падением ее рыночной стоимости.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.