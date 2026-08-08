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ТОП-10 самых популярных новых легковушек июля

Технологии&Авто
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Июльский рынок новых авто ушел в минус
Июльский рынок новых авто ушел в минус, Фото: magnific
В июле спрос на новые легковые авто несколько снизился. За прошлый месяц украинцами было приобретено 5754 новых авто, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие марки авто были самыми популярными

Toyota является самой популярной маркой среди украинских покупателей новых авто. В июле было продано 986 ​​автомобилей, что на 20% превышает показатель июля 2025 года.
В первую десятку также вошли:
  1. Toyota — 986 авто (+20%);
  2. Skoda — 693 авто (+24%);
  3. Volkswagen — 444 (-10%);
  4. Renault — 345 (-47%);
  5. BMW — 308 (+17%);
  6. Hyundai — 298 (без изменений);
  7. Mazda — 259 (+66%);
  8. BYD — 229 (-69%);
  9. Suzuki — 194 (+39%);
  10. Audi — 156 (-38%).
Наибольший спрос среди покупателей имел кроссовер Toyota RAV4, ставший бестселлером июля.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
С начала 2026 года украинцы приобрели почти 38,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это всего на 1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Ранее Finance.ua писал, что украинцы все чаще выбирают новые автомобили с традиционными двигателями. В июле их доля превысила 61% рынка, в то время как продажи электромобилей за год существенно сократились. В то же время заметно вырос спрос на гибридные и дизельные модели.
По материалам:
Finance.ua
АвтоУкравтопромАвторынок Украины
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