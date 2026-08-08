ТОП-10 самых популярных новых легковушек июля Сегодня 19:02 — Технологии&Авто

Июльский рынок новых авто ушел в минус, Фото: magnific

В июле спрос на новые легковые авто несколько снизился. За прошлый месяц украинцами было приобретено 5754 новых авто, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие марки авто были самыми популярными

Toyota является самой популярной маркой среди украинских покупателей новых авто. В июле было продано 986 ​​автомобилей, что на 20% превышает показатель июля 2025 года.

В первую десятку также вошли:

Toyota — 986 авто (+20%); Skoda — 693 авто (+24%); Volkswagen — 444 (-10%); Renault — 345 (-47%); BMW — 308 (+17%); Hyundai — 298 (без изменений); Mazda — 259 (+66%); BYD — 229 (-69%); Suzuki — 194 (+39%); Audi — 156 (-38%).

Наибольший спрос среди покупателей имел кроссовер Toyota RAV4, ставший бестселлером июля.

Toyota RAV4

С начала 2026 года украинцы приобрели почти 38,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это всего на 1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее Finance.ua писал , что украинцы все чаще выбирают новые автомобили с традиционными двигателями. В июле их доля превысила 61% рынка, в то время как продажи электромобилей за год существенно сократились. В то же время заметно вырос спрос на гибридные и дизельные модели.

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