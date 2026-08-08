ТОП-10 самых популярных новых легковушек июля

Toyota является самой популярной маркой среди украинских покупателей новых авто. В июле было продано 986 автомобилей, что на 20% превышает показатель июля 2025 года.
В первую десятку также вошли:
Toyota — 986 авто (+20%);
Skoda — 693 авто (+24%);
Volkswagen — 444 (-10%);
Renault — 345 (-47%);
BMW — 308 (+17%);
Hyundai — 298 (без изменений);
Mazda — 259 (+66%);
BYD — 229 (-69%);
Suzuki — 194 (+39%);
Audi — 156 (-38%).
Наибольший спрос среди покупателей имел кроссовер Toyota RAV4, ставший бестселлером июля.
С начала 2026 года украинцы приобрели почти 38,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это всего на 1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Ранее Finance.ua писал, что украинцы все чаще выбирают новые автомобили с традиционными двигателями. В июле их доля превысила 61% рынка, в то время как продажи электромобилей за год существенно сократились. В то же время заметно вырос спрос на гибридные и дизельные модели.