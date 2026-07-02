Ferrari и BMW переходят на алюминиевые кабели из-за рекордно дорогой меди 02.07.2026, 01:50 — Технологии&Авто

Ferrari

Ferrari и BMW выпускают новые модели с алюминиевой проводкой, поскольку алюминий легче и значительно дешевле меди, которая десятилетиями была стандартом для электропроводки в авто.

Об этом пишет Reuters.

Что об этом известно

Ferrari и BMW начали более активно использовать алюминий в проводке новых автомобилей. Так они приобщились к тренду, который ранее подхватили Tesla и часть китайских производителей электромобилей.

Ferrari сообщила, что начала ставить алюминиевые силовые кабели в гибридный спорткар 296 еще в прошлом году. Затем компания распространила это решение и на другие модели, в частности, Luce — свой первый электромобиль. В Ferrari говорят, что это позволяет снизить общий вес проводки до 20%.

Интересно, что несколько недель после спорного дебюта своего первого электромобиля Luce, Ferrari заменила своего многолетнего CMO Энрико Галлиеру, проработавшему в компании более 16 лет.

Почему это интересно

BMW заявила, что впервые использовала алюминиевые проводники еще в 2011 году в 1 Series. С тех пор компания постепенно расширяла их применение в гибридах и электромобилях. В новейшей платформе eDrive, запущенной в прошлом году, BMW уже использует много алюминиевых кабелей и в высоковольтных, и в низковольтных системах. По оценке JPMorgan этот переход может повлиять примерно на 2% мирового спроса на медь уже в этом году.

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Кроме того, что алюминий дешевле, он гораздо легче, что для электромобилей особенно важно. Меньший вес помогает более эффективно использовать батарею и улучшает общие характеристики авто. Важно, что в конце января цена меди поднималась почти до $15 000 за тонну, в то время как алюминий сейчас стоит около $3 100 за тонну.

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