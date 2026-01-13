Металлы обогнали Bitcoin в 2025 году

0 800 307 555
ру
Криптовалюта
18
По итогам 2025 года металлы продемонстрировали опережающую динамику, обновляя исторические максимумы на фоне монетарного смягчения и физического спроса. Среди факторов — активные покупки центральных банков и спрос со стороны инфраструктуры AI-датацентров.
Об этом свидетельствует обзор крипторынка за декабрь 2025 года Binance Research.
В отчете также обсуждаются сценарии возможного «supply squeeze» в серебре и более широкая парадигма Commodity Control, когда государства активнее влияют на цепи поставок и накапливают резервы.
Читайте также: Самые перспективные криптовалюты на 2026 год
На этом фоне Bitcoin в IV квартале, по наблюдению команды, разошелся с этой логикой из-за отсутствия «Strategic Asset Premium» (поддержки на уровне суверенных решений), которая сейчас в большей степени подпирает физические commodities.
При этом исследование отмечает, что различие может оказаться временным, если законодательные инициативы США начнут институционализировать стратегический резерв BTC и возможный переход от хранения конфискованных активов к более активной модели.

Парадигма «short-dovish, long-hawkish»

Рынок одновременно закладывает более быстрое смягчение политики в 2026—2027 годах (на фоне тарифных шоков, уязвимости рынка труда и потенциальных изменений в политике), но требует более высокого долгосрочного премиума из-за «Fiscal Dominance» и долгового «барьера»: национальный долг США превышает 35 трлн долларов, з проекцией 50 трлн+ до 2030 года.
В таком режиме, отмечает Binance Research, Bitcoin может извлечь пользу и от краткосрочного притока более дешевой долларовой ликвидности, и от долгосрочной эрозии фиатного кредитного цикла — даже если конец года был слабее из-за сезонного дефицита ликвидности.
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
