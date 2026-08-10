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OpenAI готовит ИИ-колонку ценой $300−400

Технологии&Авто
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OpenAI не подтвердила характеристики и отказалась комментировать планы
OpenAI не подтвердила характеристики и отказалась комментировать планы
Первым устройством OpenAI и дизайнера Джонни Айва может стать портативная безэкранная ИИ-колонка размером с хоккейную шайбу. Гаджет будет иметь камеру, микрофоны, подсветку и подвижные части, а его ориентировочная цена будет составлять $300−400.
О новых подробностях пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
OpenAI не подтвердила характеристики и отказалась комментировать планы по устройству, выпуск которого ожидается в 2027 году.

Как выглядит устройство

Гаджет будет иметь форму бублика и приблизительные размеры хоккейной шайбы, чтобы его можно было легко переносить по дому одной рукой.
Благодаря аккумулятору колонка будет работать без постоянного подключения к розетке.
Корпус получит решетки динамиков, несколько микрофонов, камеру и другие детекторы для восприятия окружающей среды. Подсветка показывает, когда устройство слушает пользователя.
Отдельные части корпуса смогут двигаться самостоятельно во время ответа. Так OpenAI хочет придать колонке «характер» и создать впечатление, что она более живая, чем стационарные Amazon Echo или Google Nest.

Как будет работать ИИ-колонка

По принципу работы устройство будет напоминать голосовой режим ChatGPT, но станет использовать более совершенные модели для более естественного взаимодействия. Оно будет постепенно изучать привычки владельца, подстраивать разговоры и сможет самостоятельно помогать с повседневными задачами.
Дизайн разрабатывают вместе со студией LoveFrom Джонни Айва. Для корпуса планируется использовать металл и другие премиальные материалы. OpenAI обсуждает цену $300−400 — дороже большинства умных колонок, но дешевле современного iPhone.
Ранее стало известно, что OpenAI работает над колонкой с камерой за $200−300. Новая утечка не только уточняет внешность и возможности устройства, но и указывает на увеличение ориентировочной стоимости.
Колонка должна стать первым продуктом для будущей экосистемы устройств OpenAI. В долгосрочной перспективе компания хочет создать альтернативу смартфонам, однако пока планирует начать с домашнего гаджета, который будет использоваться вместе с телефоном и компьютером.
По материалам:
mezha.media
OpenAIИИТехника
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