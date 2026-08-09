Готовится к выходу новый мощный электромобиль BYD (фото) Вчера 22:24 — Технологии&Авто

BYD Leopard Formula S отличается обтекаемым дизайном, Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Leopard Formula S готовится к выходу на рынок. Обтекаемые лифтбек и универсал имеют запас хода до 900 км и быстро заряжаются. Авто поступит в продажу в Китае с третьего квартала (там модель известна как Fang Cheng Bao Formula S), а пока опубликовали его официальные фото.

Об этом сообщает сайт Autohome.

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Лифтбек BYD Leopard Formula S и универсал S GT сохраняют стильный обтекаемый дизайн предсерийных концептов с аркообразной крышей и плавными формами кузова в стиле Porsche Taycan.

Выраженный «нос» сочетается с каплевидными фарами. Серийные модели отличаются иным оформлением бамперов.

Серийная модель отличается от концепта дизайном бамперов., Фото: BYD Auto

Размеры BYD Leopard Formula S:

длина — 5060 мм;

ширина — 1967 мм;

высота — 1483 мм;

колесная база — 2960 мм;

масса — 1999 кг.

Салон электрокара не показали, но известны отдельные характеристики BYD Leopard Formula S.

Модель предложат в заднеприводных версиях мощностью 329 и 402 л.с., а также в полноприводном 657-сильном варианте. 1000-сильная установка (как у концепта) под вопросом. Максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

Запас хода BYD Leopard Formula S достигает 900 км., Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Leopard Formula S получит LFP-батареи емкостью 76,7 и 92,1 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 720 км, во втором — 900 км с задним приводом и 730 км — с полным. Быстрая (мощность 1,5 МВт) зарядка будет занимать примерно 9−10 минут.

Фокус По материалам:

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