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Готовится к выходу новый мощный электромобиль BYD (фото)

Технологии&Авто
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BYD Leopard Formula S отличается обтекаемым дизайном
BYD Leopard Formula S отличается обтекаемым дизайном, Фото: BYD Auto
Электромобиль BYD Leopard Formula S готовится к выходу на рынок. Обтекаемые лифтбек и универсал имеют запас хода до 900 км и быстро заряжаются. Авто поступит в продажу в Китае с третьего квартала (там модель известна как Fang Cheng Bao Formula S), а пока опубликовали его официальные фото.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Лифтбек BYD Leopard Formula S и универсал S GT сохраняют стильный обтекаемый дизайн предсерийных концептов с аркообразной крышей и плавными формами кузова в стиле Porsche Taycan.
Выраженный «нос» сочетается с каплевидными фарами. Серийные модели отличаются иным оформлением бамперов.
Серийная модель отличается от концепта дизайном бамперов.
Серийная модель отличается от концепта дизайном бамперов., Фото: BYD Auto

Размеры BYD Leopard Formula S:

  • длина — 5060 мм;
  • ширина — 1967 мм;
  • высота — 1483 мм;
  • колесная база — 2960 мм;
  • масса — 1999 кг.
Салон электрокара не показали, но известны отдельные характеристики BYD Leopard Formula S.
Модель предложат в заднеприводных версиях мощностью 329 и 402 л.с., а также в полноприводном 657-сильном варианте. 1000-сильная установка (как у концепта) под вопросом. Максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.
Запас хода BYD Leopard Formula S достигает 900 км.
Запас хода BYD Leopard Formula S достигает 900 км., Фото: BYD Auto
Электромобиль BYD Leopard Formula S получит LFP-батареи емкостью 76,7 и 92,1 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 720 км, во втором — 900 км с задним приводом и 730 км — с полным. Быстрая (мощность 1,5 МВт) зарядка будет занимать примерно 9−10 минут.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобилиBYD
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