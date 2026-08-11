BMW упрощает автомобили ради прибыли Сегодня 02:44 — Технологии&Авто

BMW

BMW решила повышать прибыльность не через закрытие заводов, а за счет упрощения внутренних процессов и автомобилей. Новый глава концерна Милан Недилькович планирует сокращать административный персонал, активнее переходить на прямые продажи, использовать более дешевые в производстве компоненты и уменьшать количество вариантов комплектаций.

Для покупателей это может означать более простой выбор автомобиля, но в то же время меньше возможностей для его индивидуальной настройки.

Что об этом известно

Причиной перемен стали более слабые финансовые результаты компании. В первой половине 2026 года операционная маржа автомобильного подразделения BMW снизилась с 6,2% до 3,6%, а прибыль упала на 45,6% - до €1,974 млрд.

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Среди причин компания называет слабый китайский рынок, валютные колебания и ужесточение конкуренции. В настоящее время BMW прогнозирует операционную маржу автомобильного подразделения по итогам года на уровне всего 1−3%.

Сокращения персонала в основном коснутся административных подразделений и разработки, а не производства. BMW официально говорит о нескольких тысячах работников, тогда как Reuters ранее сообщал о возможном сокращении около 8 тыс. рабочих мест до конца 2027 года. В то же время сам концерн эту цифру не подтверждал.

Закрывать заводы ради экономии BMW не планирует.

Меньше выбора

Поменяться может и процесс покупки автомобиля. BMW постепенно внедряет в Европе агентскую модель продаж: в таком случае автомобиль продает производитель, а дилер получает фиксированное вознаграждение.

Это позволяет устанавливать одинаковые цены на те же модели в пределах страны. В то же время покупателям может быть сложнее торговаться с дилерами, как это происходит по традиционной модели продаж.

Дешевые компоненты также не означают автоматического перехода на менее качественные детали. BMW планирует чаще использовать готовые отраслевые решения вместо дорогостоящих собственных разработок там, где они не дают существенного преимущества.

За последние пять лет компания уже сократила затраты на производство одного автомобиля на заводах в Регенсбурге и Дингольфинге примерно на 25%.

Следовательно, ближайшие изменения для клиентов, скорее всего, будут заметны прежде всего в количестве доступных комплектаций и способе продажи автомобилей, а не в самом производственном процессе.

Ранее мы сообщали , что Ferrari и BMW выпускают новые модели с алюминиевой проводкой, поскольку алюминий легче и значительно дешевле меди, которая десятилетиями была стандартом для электропроводки в авто.

uamotors По материалам:

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