Причиной пересмотра стала высокая эффективность инвестиций в искусственный интеллект во II квартале. Сильные показатели Google, Amazon и Microsoft, а именно рост облачных сервисов и заказов, сняли обеспокоенность рынка по поводу окупаемости ИИ.
По данным LSEG, из 436 компаний S&P 500, которые уже отчитались за апрель и июнь, 85,1% превзошли ожидания рынка при среднем историческом показателе 68%.
Ранее мы сообщали, что через три года после начала бума искусственного интеллекта на рынке навис критический вопрос: смогут ли доходы от технологии когда-нибудь покрыть огромные затраты на ее разработку, которые уже исчисляются сотнями миллиардов долларов?
Bloomberg проанализировал ситуацию и подчеркнул, что сейчас отрасль переживает период быстрого роста. ИИ перестал быть просто чатботом и начал выполнять сложные задачи — от написания программного кода до юридического анализа и организации маркетинговых кампаний. Однако затраты на разработку растут быстрее.