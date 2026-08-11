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Бум ИИ поможет S&P 500 расти — прогноз JPMorgan

Фондовый рынок
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JPMorgan
JPMorgan
Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase&Co. повысил прогноз для индекса S&P 500 на конец 2026 года с 7800 до 8000 пунктов (прирост на 3,1% от закрытия сессии в 7757,64).
Об этом сообщает LSEG.
В целом, с начала года индекс уже поднялся на 13,3%.
Банк также улучшил ожидания по прибыли на акцию компаний из корзины S&P 500 — до $365 в этом году и $420 в следующем (против предыдущих $350 и $390 соответственно).
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Причиной пересмотра стала высокая эффективность инвестиций в искусственный интеллект во II квартале. Сильные показатели Google, Amazon и Microsoft, а именно рост облачных сервисов и заказов, сняли обеспокоенность рынка по поводу окупаемости ИИ.
По данным LSEG, из 436 компаний S&P 500, которые уже отчитались за апрель и июнь, 85,1% превзошли ожидания рынка при среднем историческом показателе 68%.
Ранее мы сообщали, что через три года после начала бума искусственного интеллекта на рынке навис критический вопрос: смогут ли доходы от технологии когда-нибудь покрыть огромные затраты на ее разработку, которые уже исчисляются сотнями миллиардов долларов?
Bloomberg проанализировал ситуацию и подчеркнул, что сейчас отрасль переживает период быстрого роста. ИИ перестал быть просто чатботом и начал выполнять сложные задачи — от написания программного кода до юридического анализа и организации маркетинговых кампаний. Однако затраты на разработку растут быстрее.
По материалам:
Mind
ИИS&P 500
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