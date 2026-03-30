Світові корпорації роблять рекордні ставки на AI попри загрозу фінансової бульбашки Сьогодні 01:08 — Технології&Авто

Кінцевий успіх ШІ залежить від того, чи захоче бізнес платити за нього в довгостроковій перспективі

Через три роки після початку буму штучного інтелекту над ринком нависло критичне питання: чи зможуть прибутки від технології колись покрити величезні витрати на її розробку, які вже обчислюються сотнями мільярдів доларів?

Bloomberg аналізує ситуацію і наголошує, що зараз галузь переживає період швидкого зростання. ШІ перестав бути просто чатботом і почав виконувати складні завдання — від написання програмного коду до юридичного аналізу та організації маркетингових кампаній. Проте витрати на розробку ростуть швидше.

Моделі заробітку та ріст користувачів

Сучасні компанії зосередилися на підписках для бізнесу з багаторівневою ціною, яка для найпотужніших моделей може сягати сотень доларів на місяць. OpenAI та інші великі гравці не виключають у майбутньому тисячі доларів за передові системи ШІ, але поки що цього не роблять.

Компанії активно переконують бізнес-лідерів впроваджувати ШІ та платити за нього. Перший успіх був у сфері автоматизації кодування, а зараз технології намагаються масштабувати на охорону здоров’я, фінанси та інші професії.

OpenAI навіть почала тестувати рекламу для окремих користувачів — раніше її CEO Сем Альтман вважав рекламу «крайнім заходом». Конкуренти, такі як Anthropic, теж перебувають під тиском швидко монетизувати свої продукти.

Кількість користувачів ШІ стрімко зростає: на кінець лютого OpenAI повідомляла про понад 900 мільйонів користувачів щотижня, а застосунок Gemini від Google мав понад 750 мільйонів щомісяця. Водночас доходи компаній зростають: OpenAI у 2025 році заробила понад $20 мільярдів, Anthropic планує досягти майже тієї ж цифри.

Високі витрати та невизначена окупність

Попри високі доходи, витрати на ШІ ще більші. Запуск великих мовних моделей вимагає сотень тисяч передових чіпів, величезних центрів обробки даних та значної енергії.

Чотири найбільші технологічні компанії (Alphabet, Meta, Microsoft та Amazon) прогнозують витрати близько $650 мільярдів у 2026 році. OpenAI планує витратити понад $1,4 трильйона, а Anthropic — $50 мільярдів на центри обробки даних у США.

За оцінками Bain & Co. (міжнародна консалтингова компанія, що спеціалізується на менеджмент-консалтингу), галузі потрібно приблизно $2 трильйони річного доходу до 2030 року, щоб окупити обчислювальні потужності. Але очікуваний дохід буде на $800 мільярдів меншим за цю позначку. Довгостроковий успіх залежить від створення більш просунутого ШІ, який зможе автоматизувати економічно цінну роботу.

Ризики та обмеження розвитку

Окрім фінансових ризиків, є й цілком матеріальні обмеження. Міжнародне енергетичне агентство попереджає про черги на підключення дата-центрів до електромереж, повільне отримання дозволів і брак обладнання — зокрема великих силових трансформаторів. У США вже є законодавці, стурбовані впливом дата-центрів на ціни електроенергії та водні ресурси.

Є й інша проблема: чіпи для ШІ швидко застарівають, а підключення до електромереж може затягнутися на роки. Якщо дата-центр застрягне в черзі — оператор платить відсотки й обслуговує борг за обладнання, яке вже відстає від сучасного покоління.

Конкуренція всередині галузі також не дає стабільності. Рейтинги провідних моделей змінюються мало не щотижня, а лояльність користувачів крихка — наприклад, частина аудиторії ChatGPT перейшла до Claude після скандалу навколо позиції OpenAI щодо безпеки ШІ і Пентагону.

Окремим викликом стають відкриті моделі, передусім китайські. За даними спільного дослідження MIT та Hugging Face, китайські відкриті моделі вперше перевищили американських розробників за часткою завантажень — близько 17% світового обсягу. Якщо ця тенденція збережеться, це обмежить не лише охоплення американських продуктів, а й їхню здатність підвищувати ціни в майбутньому.

Чи справді ШІ підвищує продуктивність

Кінцевий успіх ШІ залежить від того, чи захоче бізнес платити за нього в довгостроковій перспективі. Поки що результати неоднозначні. Хоча деякі компанії (наприклад, Block Inc.) заявляють про оптимізацію штату, масових звільнень через ШІ на ринку праці США не зафіксовано.

Щобільше, дослідження показують різні результати: якщо в службі підтримки продуктивність зросла на 15%, то досвідчені програмісти в деяких тестах витрачали на 19% більше часу на завдання, використовуючи ШІ.

Хоча свіжі дані від Spotify та Anthropic свідчать про значний прогрес у кодуванні, загального економічного стрибка продуктивності в усіх галузях поки не спостерігається.

