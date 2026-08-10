0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Uklon приобрел оператора электросамокатов e-Wings за 97,6 млн грн

Фондовый рынок
34
e-Wings
e-Wings
Компания Uklon 7 августа 2026 года завершила сделку по приобретению 100% корпоративных прав оператора электросамокатов e-Wings. Сумма сделки до корректировки составила 97,6 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Приобретение e-Wings стало первым M&A-соглашением в истории Uklon. После завершения сделки компания расширила список своих сервисов направлением микромобильности — Uklon Scooters.

Какие сервисы входят в экосистему Uklon

Экосистема Uklon охватывает онлайн-сервис заказа автомобилей Uklon, курьерскую доставку Uklon Delivery, рекламную платформу Uklon Ads, сервис покупки автобусных билетов Uklon Travel и маркетплейс Uklon Store.
«Эта сделка — знаковый момент для Uklon: мы впервые в истории масштабируемся через M&A и делаем это осознанно, выбирая направление, которое усиливает нашу экосистему. Uklon Scooters станет еще одной точкой касания с пользователем в ежедневной мобильности города», — прокомментировал CEO Uklon Сергей Гришков.

Кто будет развивать направление микромобильности

Для развития нового направления в компании сформирован отдельный бизнес-юнит — Micromobility, который возглавил сооснователь e-Wings Роман Мотрук в должности Head of Micromobility.
В фокусе Романа будет стратегическое развитие направления микромобильности и поиск синергии с другими сервисами экосистемы Uklon.
Сооснователь e-Wings Олег Белый, отвечавший за операционную деятельность, занял должность Head of Micromobility Operations и будет курировать ключевые операционные бизнес-процессы.

Как будет работать сервис e-Wings после сделки

В течение переходного периода сервис аренды электросамокатов продолжит работу через приложение e-Wings во всех 11 городах присутствия. В то же время, Uklon уже начал процесс интеграции сервиса микромобильности в свое одноименное приложение.

Справка Finance.ua:

  • e-Wings — это львовский оператор электросамокатов, представленный в 11 городах: Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Кременчуге, Сумах, Горишних Плавнях, Дрогобыче, а также в Золочеве, Тернополе, Ирпене, Чернигове. Общий парк подключенных электросамокатов — около 3 тысяч;
  • согласно обнародованному финансовому отчету Kyivstar Group Ltd., во втором квартале 2026 года общая выручка Uklon составила $32,8 млн, что на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems