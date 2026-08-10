Uklon приобрел оператора электросамокатов e-Wings за 97,6 млн грн
Компания Uklon 7 августа 2026 года завершила сделку по приобретению 100% корпоративных прав оператора электросамокатов e-Wings. Сумма сделки до корректировки составила 97,6 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Приобретение e-Wings стало первым M&A-соглашением в истории Uklon. После завершения сделки компания расширила список своих сервисов направлением микромобильности — Uklon Scooters.
Какие сервисы входят в экосистему Uklon
Экосистема Uklon охватывает онлайн-сервис заказа автомобилей Uklon, курьерскую доставку Uklon Delivery, рекламную платформу Uklon Ads, сервис покупки автобусных билетов Uklon Travel и маркетплейс Uklon Store.
«Эта сделка — знаковый момент для Uklon: мы впервые в истории масштабируемся через M&A и делаем это осознанно, выбирая направление, которое усиливает нашу экосистему. Uklon Scooters станет еще одной точкой касания с пользователем в ежедневной мобильности города», — прокомментировал CEO Uklon Сергей Гришков.
Кто будет развивать направление микромобильности
Для развития нового направления в компании сформирован отдельный бизнес-юнит — Micromobility, который возглавил сооснователь e-Wings Роман Мотрук в должности Head of Micromobility.
В фокусе Романа будет стратегическое развитие направления микромобильности и поиск синергии с другими сервисами экосистемы Uklon.
Сооснователь e-Wings Олег Белый, отвечавший за операционную деятельность, занял должность Head of Micromobility Operations и будет курировать ключевые операционные бизнес-процессы.
Как будет работать сервис e-Wings после сделки
В течение переходного периода сервис аренды электросамокатов продолжит работу через приложение e-Wings во всех 11 городах присутствия. В то же время, Uklon уже начал процесс интеграции сервиса микромобильности в свое одноименное приложение.
Справка Finance.ua:
- e-Wings — это львовский оператор электросамокатов, представленный в 11 городах: Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Кременчуге, Сумах, Горишних Плавнях, Дрогобыче, а также в Золочеве, Тернополе, Ирпене, Чернигове. Общий парк подключенных электросамокатов — около 3 тысяч;
- согласно обнародованному финансовому отчету Kyivstar Group Ltd., во втором квартале 2026 года общая выручка Uklon составила $32,8 млн, что на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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