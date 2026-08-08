Экономика ШИ-гигантов: сколько стоят и зарабатывают OpenAI и Anthropic Вчера 23:19 — Фондовый рынок

OpenAI и Anthropic

Несмотря на существование десятков, а то и сотен стартапов во всем мире, на рынке нейросетей властвуют несколько крупных компаний. «Слово и дело» рассказывает, как устроена экономика двух специализированных ШИ-гигантов — OpenAI и Anthropic.

Сколько стоят и зарабатывают OpenAI и Anthropic, Инфографика: Слово и дело

Кто и когда основал OpenAI и Anthropic

В 2015 году в Сан-Франциско, штат Калифорния, группа бизнесменов, высококвалифицированных программистов и исследователей основала некоммерческую организацию OpenAI Inc. Ее председателями стали Сэм Альтман и Илон Маск, впоследствии вышедший из проекта.

В 2019 году OpenAI перешла на коммерческую основу и создала три дочерние компании.

Это позволило ей привлечь большие инвестиции — в том числе 1 миллиард долларов от Microsoft.

В 2025 году OpenAI, ставшая одним из лидеров ШИ-индустрии в мире благодаря ChatGPT, объявила о переходе на модель «корпорации общественного блага».

С тех пор около четверти акций компании принадлежат некоммерческой OpenAI Foundation и Microsoft, а другая половина — меньшим инвесторам и сотрудникам.

По состоянию на данный момент в компании работает около 5 тысяч сотрудников. Главой компании является Брет Тейлор, гендиректором — Сэм Альтман, а президентом — Грег Брокмен.

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Anthropic основали в 2021 году семь бывших сотрудников OpenAI во главе с братом и сестрой Амодеями — Дарио и Даниэлой.

Впоследствии компания перехватила еще нескольких специалистов, что вместе с крупными инвестициями позволило ей в марте 2023 года выпустить первые модели Claude.

В Anthropic работает вдвое меньше сотрудников — 2,5 тысяч человек. Штаб-квартира также находится в Сан-Франциско. CEO компании является Дарио Амодей, а президентом — Даниэла Амодей.

Основные финансовые показатели OpenAI и Anthropic

Стоимость OpenAI составляет 852 миллиарда долларов, тогда как Anthropic — 965 миллиардов. Эти числа — это не количество денег, лежащих на условном счете компании, а количество их акций, умноженное на их стоимость.

В свою очередь стоимость акции зависит от оценки прибыльности компании в будущем.

В то же время OpenAI имеет в три раза большие суммы инвестиций, полученных через венчурное финансирование — 182,6 миллиарда долларов против 60 миллиардов у Anthropic.

Что касается доходов, то обе ИИ-компании стремительно растут. Доходы OpenAI в 2024 году составили 3,7 миллиарда долларов, а по итогам 2025 года — уже целых 13 миллиардов.

На порядок возросла прибыль у Anthropic: с 0,4 до 4,5 миллиарда долларов.

Такие средства компании получают не только за счет обычных подписок, но и благодаря предоставлению услуг крупным компаниям и разработчикам.

Слово і Діло По материалам:

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