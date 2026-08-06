OpenAI выплатит $3,2 млн из-за предвзятости при найме сотрудников
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Министерство юстиции США заключило с OpenAI и одной из её дочерних компаний мировое соглашение на $3,2 млн. Ведомство заявило, что компания могла дискриминировать американских кандидатов, отдавая предпочтение работникам с временными рабочими визами.
В ведомстве заявили, что компания не публиковала соответствующие вакансии на своем официальном сайте, требовала посылать бумажные заявки по почте, хотя для других должностей принимала электронные анкеты, а также размещала объявления на радио в ночное время.
Условия мирового соглашения
По условиям мирового соглашения, OpenAI обязалась публиковать такие вакансии на своем сайте, принимать электронные заявки и провести обучение сотрудников требованиям американского законодательства о недискриминации.
Из общей суммы $1,2 млн компания оплатит гражданский штраф. Еще $2 млн пойдут в специальный фонд для компенсаций американским кандидатам, которые по выводам Минюста могли не получить справедливого рассмотрения своих заявлений.
Министерство юстиции сообщило, что пересмотрит заявки всех американцев, которые считают себя пострадавшими от этих практик, чтобы определить, были ли их кандидатуры оценены по достоинству.
Компенсации предназначены только тем, кто подавал заявки, но не получил должного рассмотрения, а не всем, кто мог не узнать о вакансиях.
Подобные соглашения американские власти уже заключали с другими технологическими компаниями. В 2021 году после иска по программе H-1B многомиллионное мировое соглашение подписала Meta, а в 2023 году аналогичное урегулирование достигли с Apple из-за схожих претензий относительно процедур найма.