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На Samsung нашли способ вернуть до 10 ГБ памяти без удаления приложений

Фондовый рынок
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Недостаток свободной памяти — одна из самых распространенных проблем владельцев смартфонов. Однако пользователям Samsung Galaxy совсем не обязательно удалять фотографии и приложения, чтобы освободить место.
Журналист Android Police рассказал, как ему удалось уволить до 10 ГБ памяти на своем Galaxy S21, воспользовавшись лишь встроенными возможностями системы.
Речь идет об инструменте Device Care («Обслуживание устройства»), который предварительно установлен на всех современных смартфонах Samsung Galaxy. Найти его можно в разделе «Настройки» → «Обслуживание устройства».
В меню «Хранилище» система показывает, какие данные занимают память телефона, а также предлагает безопасные способы очистки. После анализа Device Care обнаружил:
  • старые аудиофайлы, давно не воспроизводившиеся;
  • архивы в папке «Загрузка»;
  • устаревшие скриншоты;
  • редко открываемые файлы;
  • невидимые резервные копии файлов.
Удаление всего этого позволило освободить 5 ГБ памяти, не затрагивая ни одного установленного приложения.
По материалам:
УНІАН
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