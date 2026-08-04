Amazon впервые в истории достигла $3 трлн капитализации Сегодня 23:24 — Фондовый рынок

Amazon стала лидером по динамике акций среди компаний «большой семерки»

Amazon впервые в истории достигла рыночной стоимости в $3 трлн и стала пятой компанией в мире, которой удалось превысить этот показатель. До нее отметку в $3 трлн преодолели Nvidia, Alphabet, Microsoft и Apple.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Amazon, крупнейшего в мире онлайн-маркетплейса и поставщика облачных сервисов, выросли на 5,3% во время торгов в понедельник, продолжив рост после публикации финансовых результатов за второй квартал. Особенно сильные показатели продемонстрировало облачное подразделение AWS.

Успех AWS помог развеять опасения инвесторов по поводу миллиардных инвестиций Amazon в развитие искусственного интеллекта. К публикации квартального отчета акции компании потеряли почти 18% исторического максимума, зафиксированного 6 мая. После отчета котировки снова начали стремительно расти.

AWS обеспечил Amazon рекордный рост акций

В отчете Amazon отмечалось, что выручка AWS за прошлый квартал выросла самыми быстрыми темпами с 2021 года.

После публикации результатов акции Amazon подскочили более чем на 15%. Это стало самым большим однодневным ростом котировок компании за более чем 14 лет и увеличило ее рыночную стоимость почти на $400 млрд.

Благодаря этому Amazon снова стала лидером по динамике акций среди компаний «большой семерки».

Amazon понадобилось более двух лет для достижения $3 трлн

Amazon понадобилось более двух лет, чтобы превысить отметку в $3 трлн. Для сравнения, путь от $1 трлн, которого компания достигла в конце 2018 года, до $2 трлн длился более шести лет.

Аналитики Уолл-стрит в целом положительно оценивают будущее Amazon и ожидают, что в течение следующего года акции компании могут вырасти примерно на 14% от текущего уровня.

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