0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

CRH в Украине приобрела контрольный пакет акций производителя блоков газобетона Poriston

Фондовый рынок
1
CRH в Украине приобрела контрольный пакет акций производителя блоков газобетона Poriston
CRH в Украине приобрела контрольный пакет акций производителя блоков газобетона Poriston
CRH завершила соглашение с инвестиционной группой BGV о приобретении контрольного пакета акций (51%) у PORISTON GROUP LLC, владельца Poriston LLC в Украине.
Об этом сообщила finance.ua пресс-служба компании.
Компания владеет производственными мощностями для производства блоков автоклавного газобетона, продаваемых под брендом Poriston.
Согласно условиям соглашения, CRH станет мажоритарным акционером, а BGV Group Management сохранит 49% акций и останется стратегическим партнером, обеспечивая развитие ресурсной базы и поддерживая дальнейший рост Poriston.
Напомним, Poriston — один из крупнейших производителей автоклавного газобетона в Украине. Продукция компании играет ключевую роль в поддержке критически важных проектов по реконструкции жилья и инфраструктуры по всей стране.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems