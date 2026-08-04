CRH в Украине приобрела контрольный пакет акций производителя блоков газобетона Poriston Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

CRH в Украине приобрела контрольный пакет акций производителя блоков газобетона Poriston

CRH завершила соглашение с инвестиционной группой BGV о приобретении контрольного пакета акций (51%) у PORISTON GROUP LLC, владельца Poriston LLC в Украине.

Об этом сообщила finance.ua пресс-служба компании.

Компания владеет производственными мощностями для производства блоков автоклавного газобетона, продаваемых под брендом Poriston.

Согласно условиям соглашения, CRH станет мажоритарным акционером, а BGV Group Management сохранит 49% акций и останется стратегическим партнером, обеспечивая развитие ресурсной базы и поддерживая дальнейший рост Poriston.

Напомним, Poriston — один из крупнейших производителей автоклавного газобетона в Украине. Продукция компании играет ключевую роль в поддержке критически важных проектов по реконструкции жилья и инфраструктуры по всей стране.

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