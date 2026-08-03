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Ощадбанк и Укрэксимбанк выставят Gulliver на продажу за $207 млн

Фондовый рынок
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Gulliver
Gulliver
Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк выставят многофункциональный комплекс Gulliver в Киеве на открытую продажу по стартовой цене $207 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Когда пройдет продажа Gulliver

Решение о продаже многофункционального комплекса Gulliver наблюдательные советы государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка приняли в конце июля. Лот будет опубликован в начале сентября 2026 года. Его стартовая цена составит $207 млн. Продажа комплекса состоится через систему Prozorro.Продажи.
Информацию о дате проведения аукциона, условиях участия и порядке подачи заявок обнародуют одновременно с объявлением о начале торгов.
Продажа комплекса Gulliver станет одной из самых открытых сделок на украинском рынке коммерческой недвижимости за последние годы.

Как банки получили Gulliver

Продажа является финальным этапом многолетней работы банковского консорциума по взысканию залогового имущества по одному из самых проблемных корпоративных кредитов в истории украинской банковской системы.
Кредитование инвестиционного проекта по строительству МФК Gulliver консорциум государственных банков начал в 2006 году, запуск в эксплуатацию состоялся в 2014 году. Несмотря на несколько проведенных реструктуризаций и попытки урегулирования задолженности, с июня 2024 года заемщик ООО «Три О» начал уменьшать суммы платежей банкам вплоть до полного прекращения обслуживания долга.
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Процедура обращения взыскания на предмет ипотеки двумя государственными банками была начата в марте 2025 года после того, как должник фактически прекратил сотрудничество с банками.
26 июля 2025 года после завершения всех юридических процедур право собственности на комплекс перешло в консорциум государственных банков: 80% актива получил Ощадбанк, еще 20% — Укрэксимбанк.
После обретения права собственности банки обеспечили непрерывную работу комплекса, сохранили его операционную деятельность, обеспечили профессиональное управление актива и подготовили его к открытым продажам.
По материалам:
Finance.ua
ОщадбанкГосбанки
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