«Укрзализныця» в июле 2026 года перевезла 2,8 млн пассажиров Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» в июле 2026 года перевезла 2,8 млн пассажиров

АО «Укрзализныця», несмотря на обстрелы и эвакуационную остановку, перевезла в июле 2026 года на 100 тыс. больше пассажиров, чем за аналогичный период 2025 года — 2,8 млн.

Речь идет в сообщении компании.

В июле команда «Укрзализныци» практически ежедневно перестраивала графики движения из-за обстрелов, организовывала эвакуационные остановки, оперативно меняла оборот вагонов и находила возможность назначать дополнительные рейсы именно тогда, когда спрос был наибольшим.

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Отмечается, что «Укрзализныця» 26 июля перевезла рекордные для этого лета 102 тыс. пассажиров за сутки.

В компании добавили, что поездом-рекордсменом в июле стал скоростной «Интерсити+» № 705/706 Киев-Перемышль, за месяц перевезший почти 60 тыс. пассажиров.

Согласно данным «Укрзализныци», за два месяца лета поездами компании воспользовалось 5,3 млн пассажиров, среди них более 7 тыс. детских групп или 171 тыс. детей, которые чаще всего путешествовали по железной дороге в Татарово-Буковель, Ворохту и Мукачево.

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Что касается взрослых и семей самыми популярными маршрутами, остаются Киев-Львов, Киев-Одесса и Киев-Харьков, для которых чаще всего предназначались дополнительные поезда.

«Впереди еще месяц лета. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы даже в самых сложных условиях украинцы могли добраться до родных», — подчеркнули в «Укрзализныце».

Ранее писали , что Укрзализныця подписала контракт на поставку 92 новых пассажирских вагонов, из которых 83 будут купейными, а 9 — безбарьерными с инклюзивными купе. Новые вагоны будут производиться в течение 2027−2028 годов.

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