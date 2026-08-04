«Укрзализныця» в июле 2026 года перевезла 2,8 млн пассажиров

В июле команда «Укрзализныци» практически ежедневно перестраивала графики движения из-за обстрелов, организовывала эвакуационные остановки, оперативно меняла оборот вагонов и находила возможность назначать дополнительные рейсы именно тогда, когда спрос был наибольшим.
Отмечается, что «Укрзализныця» 26 июля перевезла рекордные для этого лета 102 тыс. пассажиров за сутки.
В компании добавили, что поездом-рекордсменом в июле стал скоростной «Интерсити+» № 705/706 Киев-Перемышль, за месяц перевезший почти 60 тыс. пассажиров.
Согласно данным «Укрзализныци», за два месяца лета поездами компании воспользовалось 5,3 млн пассажиров, среди них более 7 тыс. детских групп или 171 тыс. детей, которые чаще всего путешествовали по железной дороге в Татарово-Буковель, Ворохту и Мукачево.
Что касается взрослых и семей самыми популярными маршрутами, остаются Киев-Львов, Киев-Одесса и Киев-Харьков, для которых чаще всего предназначались дополнительные поезда.
«Впереди еще месяц лета. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы даже в самых сложных условиях украинцы могли добраться до родных», — подчеркнули в «Укрзализныце».
Ранее писали, что Укрзализныця подписала контракт на поставку 92 новых пассажирских вагонов, из которых 83 будут купейными, а 9 — безбарьерными с инклюзивными купе. Новые вагоны будут производиться в течение 2027−2028 годов.