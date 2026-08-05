Ferrexpo временно останавливает добычу железной руды в Украине

По информации компании, причиной решения стала постоянная угроза атак в портах Украины и вокруг них, что существенно ограничило черноморские экспортные маршруты Группы. Чтобы сохранить оборотный капитал, руководство приняло решение приостановить добычу руды. Возобновление производства будет зависеть, в частности, от привлечения дополнительного оборотного капитала.
В настоящее время компания обеспечивает европейских клиентов по имеющимся складским запасам. Однако в отсутствие дополнительного финансирования, по оценкам Ferrexpo, чистых доступных денежных ресурсов хватит лишь до середины сентября 2026 года.
Компания уточняет, что этот прогноз может измениться в зависимости от цен на железную руду, операционных расходов (в том числе на энергоносители), а также от того, удастся ли урегулировать ситуацию с судном с грузом, поврежденным во время атаки 28 июля.