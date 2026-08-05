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Ferrexpo временно останавливает добычу железной руды в Украине

Фондовый рынок
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Компания Ferrexpo временно приостанавливает производство железорудной продукции на своих горнодобывающих и обогатительных предприятиях в Украине из-за проблем с морской логистикой.
Об этом говорится в официальном сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.
По информации компании, причиной решения стала постоянная угроза атак в портах Украины и вокруг них, что существенно ограничило черноморские экспортные маршруты Группы. Чтобы сохранить оборотный капитал, руководство приняло решение приостановить добычу руды. Возобновление производства будет зависеть, в частности, от привлечения дополнительного оборотного капитала.
В настоящее время компания обеспечивает европейских клиентов по имеющимся складским запасам. Однако в отсутствие дополнительного финансирования, по оценкам Ferrexpo, чистых доступных денежных ресурсов хватит лишь до середины сентября 2026 года.
Компания уточняет, что этот прогноз может измениться в зависимости от цен на железную руду, операционных расходов (в том числе на энергоносители), а также от того, удастся ли урегулировать ситуацию с судном с грузом, поврежденным во время атаки 28 июля.
По материалам:
Укрінформ
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