Ferrexpo временно останавливает добычу железной руды в Украине Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Компания Ferrexpo временно приостанавливает производство железорудной продукции на своих горнодобывающих и обогатительных предприятиях в Украине из-за проблем с морской логистикой.

Об этом говорится в официальном сообщении компании на Лондонской фондовой бирже

По информации компании, причиной решения стала постоянная угроза атак в портах Украины и вокруг них, что существенно ограничило черноморские экспортные маршруты Группы. Чтобы сохранить оборотный капитал, руководство приняло решение приостановить добычу руды. Возобновление производства будет зависеть, в частности, от привлечения дополнительного оборотного капитала.

В настоящее время компания обеспечивает европейских клиентов по имеющимся складским запасам. Однако в отсутствие дополнительного финансирования, по оценкам Ferrexpo, чистых доступных денежных ресурсов хватит лишь до середины сентября 2026 года.

Компания уточняет, что этот прогноз может измениться в зависимости от цен на железную руду, операционных расходов (в том числе на энергоносители), а также от того, удастся ли урегулировать ситуацию с судном с грузом, поврежденным во время атаки 28 июля.

Укрінформ По материалам:

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