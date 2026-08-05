Рынок капитала Украины будет работать по стандартам ЕС — что нового Сегодня 16:21 — Фондовый рынок

Украинский рынок капитала переходит на европейские правила

Украинский рынок капитала продолжает приближаться к европейским стандартам. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила два новых положения, изменяющих правила работы для компаний, банков и инвестиционных аналитиков.

Ожидается, что нововведения сделают рынок более прозрачным, а инвесторов лучше защищенными от манипуляций.

Новые правила для компаний и банков

Утвержденные документы вводят в украинское законодательство требования европейского Регламента о злоупотреблениях на рынке (Market Abuse Regulation). Это значит, что участники рынка будут работать по правилам, уже давно действующим в странах ЕС.

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Одно из новшеств касается программ выкупа компаниями собственных акций (buyback) и мер по стабилизации цен на ценные бумаги.

Теперь компании будут иметь четкие требования по проведению таких операций, что поможет избежать обвинений в манипулировании рынком или использовании инсайдерской информации.

Для этого эмитенты должны заранее раскрывать информацию о программе выкупа, соблюдать установленные ограничения по цене и объемам сделок, а также сообщать регулятору и рынку о заключенных соглашениях.

Еще одно важное изменение касается банков, инвестиционных компаний, независимых аналитиков и других специалистов, готовящих инвестиционные рекомендации, обзоры или аналитические материалы.

Теперь они должны открыто сообщать о любом возможном конфликте интересов. Например, если аналитик или компания, которую он представляет, владеют ценными бумагами, о которых идет речь в рекомендации, или имеют иную финансовую заинтересованность, эта информация должна быть указана в публикации. Также банки и инвестиционные компании должны будут обнародовать подобные сведения на своих сайтах.

Документы уже прошли обсуждение без замечаний и направлены на государственную регистрацию.

Новые правила вступят в силу после официальной публикации, а полностью заработают с 1 января 2027 года.

Такой переходный период должен дать участникам рынка время, чтобы адаптировать свою деятельность к новым европейским требованиям.

Ранее мы сообщали , что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила ключевые приоритеты на 2026−2027 годы, предусматривающие масштабную перестройку рынка капитала, гармонизацию законодательства с нормами ЕС и запуск новых правил работы финансовой инфраструктуры.

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