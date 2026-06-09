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Україна готує масштабну реформу фінансових ринків у межах євроінтеграції

Фондовий ринок
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Ринок капіталів в Україні
Ринок капіталів в Україні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначила ключові пріоритети на 2026−2027 роки, які передбачають масштабну перебудову ринку капіталу, гармонізацію законодавства з нормами ЄС та запуск нових правил роботи фінансової інфраструктури.
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк представив пріоритети НКЦПФР на 2026−2027 роки під час засідання Платформи громадянського суспільства Україна—ЄС.
Під час виступу керівник Комісії визначив ключові напрями роботи в межах адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу та формування сучасного ринку капіталу, інтегрованого до європейського фінансового простору.

Найбільша реформа ринків капіталу на шляху до ЄС

Після завершення спільного з Європейською Комісією етапу скринінгу законодавства Комісія перейшла до практичної реалізації євроінтеграційних змін. Наразі НКЦПФР відповідає за впровадження 170 актів права ЄС, підготовку 29 законопроєктів і розробку 195 підзаконних нормативних актів. Вони охоплюють ринки капіталу, корпоративне право, фінансові послуги та інфраструктуру фінансового ринку.
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Семенюк наголосив, що євроінтеграція для регулятора означає не лише виконання вимог ЄС, а формування прозорих і зрозумілих правил гри. За його словами, український інвестор має отримати належний рівень захисту, а бізнес — рівні можливості для залучення капіталу з європейськими компаніями.

Від корпоративного права до цифрових фінансів

Серед ключових пріоритетів роботи Комісії:
  • оновлення корпоративного законодавства;
  • запровадження сучасних європейських моделей ведення бізнесу;
  • посилення захисту прав акціонерів та інвесторів;
  • розвиток інститутів спільного інвестування та фінансових інструментів.
Окрему увагу приділено модернізації посттрейдингової інфраструктури, вдосконаленню клірингу та розрахункових механізмів, регулюванню цифрових активів, а також впровадженню стандартів сталого фінансування.
Крім того, Комісія працює над посиленням протидії зловживанням на ринку капіталу та гармонізацією українських норм із ключовими європейськими регуляторними актами у фінансовій сфері.

Що це означає для держави та громадян

У НКЦПФР підкреслюють, що реформа ринків капіталу євроінтеграційного спрямування виходить за межі міжнародних зобов’язань. Йдеться про створення прозорої та передбачуваної фінансової системи, посилення захисту інвесторів, розвиток конкуренції та залучення інвестицій для відновлення економіки.
  • Для бізнесу це означає доступ до ширших джерел капіталу та зрозумілі правила роботи, узгоджені з європейськими стандартами.
  • Для громадян — вищий рівень захисту інвестицій, зміцнення прав акціонерів і нові можливості для накопичення та довгострокового інвестування.
У НКЦПФР наголосили, що за кожною реформою стоять практичні зміни — від оновлених механізмів корпоративного управління до сучасних правил роботи інвестиційних фондів і фінансових інструментів. Фактично, формується ринок капіталу, який буде повністю сумісний зі стандартами ЄС.
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У Комісії прогнозують, що 2026 рік стане періодом активної розробки нормативної бази, тоді як у 2027 році основний акцент зміститься на впровадження нових правил і супровід реформ. Також НКЦПФР продовжить взаємодію з ринком, експертним середовищем і громадянським суспільством у межах євроінтеграційного курсу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкраїнаЄвропейська інтеграція
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