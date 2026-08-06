россия уничтожила логистический комплекс с товарами PUMA Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

Во время российских обстрелов Киева в ночь на среду был уничтожен логистический комплекс, в котором хранились товары известного бренда спортивной одежды и обуви PUMA.

Об этом сообщило украинское представительство PUMA в Instagram.

«В ближайшие недели и, вероятно, месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров PUMA», — говорится в сообщении.

Никто из сотрудников компании не пострадал. Бренд уже работает над восстановлением поставок и обеспечением наличия ассортимента в магазинах.

Економічна Правда По материалам:

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