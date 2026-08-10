НКЦБФР предупредила о «лицензированом трейдере» без лицензии Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

НКЦБФР призывает граждан быть осмотрительными

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила об увеличении количества обращений и жалоб граждан по деятельности Анны Коваленко и связанной с ней структуры — ЧП «КУА „Коваленко Про Инвест“».

По имеющимся данным, Анна Коваленко позиционирует себя в качестве лицензированного трейдера и инвестиционного консультанта и привлекает средства граждан под предлогом инвестирования. В то же время обязательство по возврату финансовых активов, по информации регулятора, не выполняет.

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Как привлекают средства

Субъект осуществляет активную деятельность в ряде Telegram-каналов, где распространяет недостоверную информацию о своем профессиональном статусе.

Для введения потенциальных клиентов в заблуждение Коваленко демонстрирует фотографии документов, похожих на лицензии, якобы выданные «Международными брокерскими комиссиями» или другими несуществующими иностранными регуляторами.

Официальная позиция регулятора

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку официально сообщает, что Анна Коваленко и ЧП «КУА „Коваленко Про Инвест“» не получали никаких лицензий, разрешений или согласований от регулятора.

Также ни Анна Коваленко лично, ни ЧП «КУА „Коваленко Про Инвест“» не имеют права предоставлять инвестиционные, финансовые или брокерские услуги на территории Украины.

Что советует регулятор инвесторам

НКЦБФР призывает граждан быть осмотрительными и соблюдать правила финансовой гигиены перед передачей собственных средств третьим лицам.

Проверяйте лицензию. Информация обо всех субъектах, имеющих право оказывать услуги на рынках капитала и организованных товарных рынках, открыта. Ее можно проверить на официальном веб-сайте НКЦБФР или путем направления официального запроса.

Проверка занимает несколько минут, но позволяет обезопасить сбережения от действий недобросовестных участников.

Обращайтесь в правоохранительные органы. Если вы уже стали жертвой противоправных действий со стороны Анны Коваленко или ЧП «КУА „Коваленко Про Инвест“» или владеете информацией об их деятельности, НКЦБФР просит безотлагательно подать соответствующее заявление в Национальную полицию Украины.

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