0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР предупредила о «лицензированом трейдере» без лицензии

Фондовый рынок
398
НКЦБФР призывает граждан быть осмотрительными
НКЦБФР призывает граждан быть осмотрительными
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила об увеличении количества обращений и жалоб граждан по деятельности Анны Коваленко и связанной с ней структуры — ЧП «КУА „Коваленко Про Инвест“».
По имеющимся данным, Анна Коваленко позиционирует себя в качестве лицензированного трейдера и инвестиционного консультанта и привлекает средства граждан под предлогом инвестирования. В то же время обязательство по возврату финансовых активов, по информации регулятора, не выполняет.

Как привлекают средства

Субъект осуществляет активную деятельность в ряде Telegram-каналов, где распространяет недостоверную информацию о своем профессиональном статусе.
Для введения потенциальных клиентов в заблуждение Коваленко демонстрирует фотографии документов, похожих на лицензии, якобы выданные «Международными брокерскими комиссиями» или другими несуществующими иностранными регуляторами.

Официальная позиция регулятора

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку официально сообщает, что Анна Коваленко и ЧП «КУА „Коваленко Про Инвест“» не получали никаких лицензий, разрешений или согласований от регулятора.
Также ни Анна Коваленко лично, ни ЧП «КУА „Коваленко Про Инвест“» не имеют права предоставлять инвестиционные, финансовые или брокерские услуги на территории Украины.

Что советует регулятор инвесторам

НКЦБФР призывает граждан быть осмотрительными и соблюдать правила финансовой гигиены перед передачей собственных средств третьим лицам.
Проверяйте лицензию. Информация обо всех субъектах, имеющих право оказывать услуги на рынках капитала и организованных товарных рынках, открыта. Ее можно проверить на официальном веб-сайте НКЦБФР или путем направления официального запроса.
Проверка занимает несколько минут, но позволяет обезопасить сбережения от действий недобросовестных участников.
Обращайтесь в правоохранительные органы. Если вы уже стали жертвой противоправных действий со стороны Анны Коваленко или ЧП «КУА „Коваленко Про Инвест“» или владеете информацией об их деятельности, НКЦБФР просит безотлагательно подать соответствующее заявление в Национальную полицию Украины.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems