С 1 сентября киевские школьники снова будут ездить бесплатно Сегодня 09:14 — Личные финансы

Обязательным условием пользования льготой является наличие ученического проездного билета

С 1 сентября учащиеся общеобразовательных учебных заведений Киева снова будут бесплатно ездить в столичном коммунальном транспорте. Льгота будет действовать в автобусах, троллейбусах, трамваях, метрополитене, на фуникулере и в городской электричке.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Как воспользоваться бесплатным проездом

Обязательным условием пользования льготой является наличие ученического проездного билета и его валидация при входе в транспорт.

Оформить электронный ученический или продлить срок его действия можно в приложении Киев Цифровой из профиля, подтвержденного через Дію или BankID.

Приложение позволяет бесплатно сгенерировать цифровой ученический билет сразу после подтверждения данных учебным заведением.

Также можно заказать пластиковый ученический за 120 грн, который производится до 1 месяца. При этом цифровой и пластиковый билеты будут иметь единый номер и общий баланс. При потере пластиковой карты ее можно мгновенно заблокировать в настройках приложения, чтобы обезопасить от постороннего использования.

Если же ученик сменил школу или класс или у билета истекает срок действия, в приложении необходимо оформить новый ученический.

Как учащимся создавать QR-билеты

Поскольку пользоваться льготой в транспорте может только учащийся со своего смартфона, родителям после заказа нужно передать номер и пин-код ребенку для добавления карты в ее аккаунт. В приложении учащийся может включить создание QR-билетов в быстром доступе, чтобы генерировать их в один этап сразу с главного экрана. Учащиеся могут создавать до 5 QR-билетов на 30 минут и до 20 в день.

Для спокойствия родителей в приложении предусмотрен родительский контроль. Учащийся может разрешить просмотр поездок в настройках своего билета, указав номер телефона родителя. После этого родители будут получать уведомления о каждой валидации и будут видеть историю передвижений ребенка в своем Киеве Цифровом.

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