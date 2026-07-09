Швеция внесла 124,1 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины Сегодня 15:48 — Энергетика

Швеция внесла 124,1 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Швеция внесла 124,1 млн евро (1 370 000 000 шведских крон) в Фонд поддержки энергетики Украины. Благодаря этому общий вклад Швеции превысил 386 млн евро.

Об этом сообщило Минэнерго.

Этот вклад, направленный через Шведское агентство международного сотрудничества по вопросам развития, является важной вехой для Фонда в целом, ведь благодаря этому общий объем взносов в Фонд с момента его создания превысил 2 млрд евро.

Итого в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти 1,94 млрд евро от 39 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и 3 международных организаций.

«Помощь партнеров является важной составляющей процесса модернизации и трансформации украинской энергетики. Мы очень ценим новый вклад Швеции в Фонд поддержки энергетики, который увеличил общий объем взносов с момента его создания до более чем 2 миллиардов евро», — отметил первый вице-премьер-министр Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль.

«Сегодняшний день стал важной вехой. Внеся взносы в Фонд на сумму более 2 млрд евро, страны со всего мира наглядно доказывают, что Украина не одинока. А движущей силой Фонда является простая вещь — солидарность», — отметил комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен. — «Пока россия безжалостно продолжает наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре, мы отвечаем постоянной поддержкой. Мы будем и далее защищать, восстанавливать и поддерживать энергетическую систему Украины и ее будущее в Европе столько, сколько потребуется».

Новый взнос Швеции особенно своевременен, поскольку Фонд сейчас находится в разгаре подготовки к зиме — при поддержке недавно оптимизированного процесса закупок и создании стратегического резерва оборудования.

«Уже более четырех лет средства доноров помогают закупать оборудование для ремонта энергетических объектов, поврежденных в результате российских атак. Но враг не останавливается. Вместе с увеличением масштабов разрушений, нанесенных россией, растут и потребности украинских энергетических компаний», — добавил Денис Шмыгаль. — До поступления вклада от Швеции дефицит финансирования составил 663 миллиона евро. Благодаря поддержке шведских партнеров, этот дефицит несколько уменьшился, однако он все равно остается значительным. Надеемся, что доноры и далее будут поддерживать украинскую энергетику через механизм Фонда поддержки энергетики. Эти взносы — важный инструмент укрепления энергетической устойчивости Украины и подготовки к следующему отопительному сезону".

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.