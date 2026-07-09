Швеция внесла 124,1 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Этот вклад, направленный через Шведское агентство международного сотрудничества по вопросам развития, является важной вехой для Фонда в целом, ведь благодаря этому общий объем взносов в Фонд с момента его создания превысил 2 млрд евро.
Итого в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти 1,94 млрд евро от 39 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и 3 международных организаций.
«Помощь партнеров является важной составляющей процесса модернизации и трансформации украинской энергетики. Мы очень ценим новый вклад Швеции в Фонд поддержки энергетики, который увеличил общий объем взносов с момента его создания до более чем 2 миллиардов евро», — отметил первый вице-премьер-министр Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль.
«Сегодняшний день стал важной вехой. Внеся взносы в Фонд на сумму более 2 млрд евро, страны со всего мира наглядно доказывают, что Украина не одинока. А движущей силой Фонда является простая вещь — солидарность», — отметил комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен. — «Пока россия безжалостно продолжает наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре, мы отвечаем постоянной поддержкой. Мы будем и далее защищать, восстанавливать и поддерживать энергетическую систему Украины и ее будущее в Европе столько, сколько потребуется».
Новый взнос Швеции особенно своевременен, поскольку Фонд сейчас находится в разгаре подготовки к зиме — при поддержке недавно оптимизированного процесса закупок и создании стратегического резерва оборудования.
«Уже более четырех лет средства доноров помогают закупать оборудование для ремонта энергетических объектов, поврежденных в результате российских атак. Но враг не останавливается. Вместе с увеличением масштабов разрушений, нанесенных россией, растут и потребности украинских энергетических компаний», — добавил Денис Шмыгаль. — До поступления вклада от Швеции дефицит финансирования составил 663 миллиона евро. Благодаря поддержке шведских партнеров, этот дефицит несколько уменьшился, однако он все равно остается значительным. Надеемся, что доноры и далее будут поддерживать украинскую энергетику через механизм Фонда поддержки энергетики. Эти взносы — важный инструмент укрепления энергетической устойчивости Украины и подготовки к следующему отопительному сезону".