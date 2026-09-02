Эти профессии могут потерять больше всего рабочих мест к 2035 году — список Сегодня 06:52 — Личные финансы

Причиной сокращения спроса на некоторые профессии является автоматизация

Еще несколько лет назад автоматизация казалась историей о далеком будущем, но рынок труда уже начинает меняться. Как пишет Business Insider, в США в течение следующего десятилетия некоторые профессии могут потерять значительную часть рабочих мест.

Со ссылкой на новые прогнозы Бюро статистики труда США (BLS) рассказываем, какие профессии могут больше сократиться в 2025—2035 годах.

Какие профессии будут сокращаться быстрее всего

Больше всего, по прогнозу, сократится количество рабочих мест для операторов текстовых редакторов и наборщиков текстов — на 34,4%.

В целом в список профессий с наибольшим прогнозируемым падением занятости вошли:

операторы текстовых редакторов и наборщиков текстов — минус 34,4%;

телефонные операторы — минус 27,6%;

операторы коммутаторов — минус 26%;

операторы ввода данных — минус 25,5%;

производители литейных форм и стержней — минус 23%;

производители моделей для металлических и пластиковых деталей — минус 22,8%;

телемаркетологи — минус 21,4%;

работники, занимающиеся ручной шлифовкой и полировкой — минус 19,2%;

работники, устанавливающие анкерную крепь в подземном производстве — минус 18,9%;

ручные резчики и обрезчики — минус 18,9%;

работники переплетных и отделочных работ в полиграфии — минус 17,5%;

работники, принимающие заказы — минус 17,5%.

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По данным BLS, большинство профессий из этого списка не относятся к высокооплачиваемым: в 2025 году их медианная годовая зарплата была ниже общенационального американского показателя в $50 980.

Причины сокращения

Как пишет издание, одним из факторов изменений на рынке труда является автоматизация. Операторы текстовых редакторов и принтеры, например, могут терять спрос, поскольку соответствующие задачи все чаще выполняют другие работники, а традиционные методы набора текста заменяют автоматизированные процессы с использованием машинного обучения.

В общей сложности BLS отнес 206 профессий в категорию с «очень высокой» склонностью к влиянию искусственного интеллекта.

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Для производителей литейных форм и моделей для металлических и пластиковых деталей одним из факторов сокращения занятости может стать распространение 3D-принтеров.

Причины уменьшения спроса на другие профессии разные. Например, количество телемаркетологов может сокращаться из-за роста доли людей в реестре Do Not Call и более активного использования компаниями альтернативных цифровых методов маркетинга.

В то же время сокращение одних профессий не означает всеобщего падения занятости. BLS прогнозирует, что общее количество рабочих мест в США вырастет на 3,5% в 2025—2035 годах. Для сравнения, в предыдущее десятилетие рост составил 10,9%.

Значительная часть новых рабочих мест будет приходиться на сферу здравоохранения и социальной помощи, в частности, из-за роста потребностей пожилого населения. Частный сектор здравоохранения и социальной помощи может обеспечить 37% из 5,9 млн рабочих мест, которые, по прогнозу, будут созданы в США в течение десятилетия.

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