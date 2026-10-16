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Кто имеет право на дополнительный отпуск на 16 дней (разъяснение ПФУ)

Личные финансы
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Кто имеет право на дополнительный отпуск на 16 дней (разъяснение ПФУ)
Кто имеет право на дополнительный отпуск на 16 дней (разъяснение ПФУ)
Согласно статьям 20, 21 и 30 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», такие граждане имеют право на получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы.
Об этом пишет ПФУ.

Сроки

Срок — 14 рабочих (16 календарных) дней в году.

Кто имеет право

Лица из числа пострадавших граждан, отнесенных к категории 1 и 2, а также один из родителей ребенка, которому установлена ​​инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой.
Такой дополнительный отпуск предоставляется по месту основной работы работника.
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Документы

Для финансирования дополнительных отпусков на следующий бюджетный год страхователи должны до 31 октября включительно подать в органы Пенсионного фонда следующие документы:
  • паспорт данных предприятия,
  • списки работников,
  • график отпусков.
  • расчет расходов (до 31 октября в 2026 году на 2027 год).
Ранее мы писали, что кроме ежегодного основного отпуска, украинское законодательство предусматривает еще один вид оплачиваемого отдыха для работников с детьми — дополнительный отпуск на детей. Он предоставляется сверх стандартного отпуска с сохранением среднего заработка.
Это право закреплено в статье 19 Закона Украины «Об отпусках» и статье 182−1 Кодекса законов о труде Украины и действует также в 2026 году. В то же время многие работники либо не знают об этой возможности, либо не используют его годами.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсионный фонд
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