Кто имеет право на дополнительный отпуск на 16 дней (разъяснение ПФУ)

Согласно статьям 20, 21 и 30 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», такие граждане имеют право на получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы.

Об этом пишет ПФУ.

Сроки

Срок — 14 рабочих (16 календарных) дней в году.

Кто имеет право

Лица из числа пострадавших граждан, отнесенных к категории 1 и 2, а также один из родителей ребенка, которому установлена ​​инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой.

Такой дополнительный отпуск предоставляется по месту основной работы работника.

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Документы

Для финансирования дополнительных отпусков на следующий бюджетный год страхователи должны до 31 октября включительно подать в органы Пенсионного фонда следующие документы:

паспорт данных предприятия,

списки работников,

график отпусков.

расчет расходов (до 31 октября в 2026 году на 2027 год).

Ранее мы писали , что кроме ежегодного основного отпуска, украинское законодательство предусматривает еще один вид оплачиваемого отдыха для работников с детьми — дополнительный отпуск на детей. Он предоставляется сверх стандартного отпуска с сохранением среднего заработка.