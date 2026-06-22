Дополнительный отпуск для работников с детьми: кто имеет право в 2026 году

Кроме ежегодного основного отпуска, украинское законодательство предусматривает еще один вид оплачиваемого отдыха для работников с детьми — дополнительный отпуск на детей. Он предоставляется сверх стандартного отпуска с сохранением среднего заработка.
Это право закреплено в статье 19 Закона Украины «Об отпусках» и статье 182−1 Кодекса законов о труде Украины и действует также в 2026 году. В то же время многие работники либо не знают об этой возможности, либо не используют его годами.
Также важно знать, что этот отпуск не сгорает. Если вы не воспользовались им в этом году, право сохраняется на будущее — и его можно взять позже, даже через несколько предыдущих лет сразу. Гоструда неоднократно подтверждало, что срока давности здесь нет.
До какого возраста ребенка действует право на отпуск
Предельный возраст зависит от основания:
двое и более детей — пока детям не исполнится 15 лет;
одинокая мать, усыновитель, опекун — пока ребенку не исполнится 18 лет;
ребенок с инвалидностью — до 18 лет;
лицо с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы — без ограничения возраста.
Важно: за год, в котором ребенок достигает предельного возраста, отпуск предоставляется полностью, а не частично. Если ребенку 15 лет исполняется, скажем, в сентябре 2026 года, полные 10 дней дополнительного отпуска за 2026 год вы все равно имеете право взять.
Как оформить отпуск и что с неиспользованными днями
Для получения дополнительного отпуска на детей работник должен подтвердить свое право документами и подать заявление работодателю.
К заявлению прилагаются свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности или документы об опеке или усыновлении — в зависимости от ситуации.
Если родителей двое, может потребоваться справка по работе другого родителя о неиспользовании этого отпуска.
Если вы один из двух родителей (а не одинокая мать или отец), добавьте справку с места работы второго родителя о том, что он не использовал этот отпуск и не получил за него денежную компенсацию в текущем году.
После подачи заявления работодатель издает приказ и начисляет отпускные по среднему заработку.