В Польше начала работу обновленная система Eurodac: как она действует Сегодня 18:33 — Личные финансы

В Польше начала работу обновленная система Eurodac: как она действует

В Польше начала работу обновленная система Eurodac, которая позволяет идентифицировать иностранцев с помощью биометрических данных.

Также она может проверять историю их обращений за международной защитой в странах Европейского Союза.

Об этом сообщили в польском Министерстве внутренних дел и администрации , пишет 24tv.ua.

Как действует Eurodac

Новая версия Eurodac станет важным инструментом пограничной службы, полиции и других правоохранительных органов в области контроля миграции и обеспечения безопасности.

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Eurodac является европейской системой идентификации и регистрации биометрических данных иностранцев.

Кто подпадает под действие:

лица, подающие заявления на получение убежища в странах ЕС,

а также те, кого задержали во время незаконного пересечения границы или нелегального пребывания на территории государств-членов.

Система собирает и сравнивает отпечатки пальцев, фотографии лица, а также ряд дополнительных данных, включая информацию о документах для путешествий и номера паспортов. Для повышения эффективности идентификации новая система предусматривает сбор данных даже у детей от шести лет.

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Главная задача Eurodac

Выявление случаев, когда один и тот же человек подает заявления на получение убежища сразу в нескольких странах Европейского Союза.

С помощью системы пограничники смогут быстро проверить, обращался ли иностранец ранее за международной защитой в другом государстве ЕС и фиксировались ли попытки незаконного пересечения границы. Это позволит более оперативно определять страну, ответственную за рассмотрение заявления, и ускорить принятие административных решений.

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