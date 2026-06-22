В Польше начала работу обновленная система Eurodac: как она действует
В Польше начала работу обновленная система Eurodac, которая позволяет идентифицировать иностранцев с помощью биометрических данных.
Также она может проверять историю их обращений за международной защитой в странах Европейского Союза.
Об этом сообщили в польском Министерстве внутренних дел и администрации, пишет 24tv.ua.
Как действует Eurodac
Новая версия Eurodac станет важным инструментом пограничной службы, полиции и других правоохранительных органов в области контроля миграции и обеспечения безопасности.
Eurodac является европейской системой идентификации и регистрации биометрических данных иностранцев.
Кто подпадает под действие:
- лица, подающие заявления на получение убежища в странах ЕС,
- а также те, кого задержали во время незаконного пересечения границы или нелегального пребывания на территории государств-членов.
Система собирает и сравнивает отпечатки пальцев, фотографии лица, а также ряд дополнительных данных, включая информацию о документах для путешествий и номера паспортов. Для повышения эффективности идентификации новая система предусматривает сбор данных даже у детей от шести лет.
Главная задача Eurodac
Выявление случаев, когда один и тот же человек подает заявления на получение убежища сразу в нескольких странах Европейского Союза.
С помощью системы пограничники смогут быстро проверить, обращался ли иностранец ранее за международной защитой в другом государстве ЕС и фиксировались ли попытки незаконного пересечения границы. Это позволит более оперативно определять страну, ответственную за рассмотрение заявления, и ускорить принятие административных решений.
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