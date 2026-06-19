Ипотека в Польше: сколько молодежи действительно готовы взять кредит Сегодня 16:06 — Кредит&Депозит

Около 30% молодых людей допускают возможность долгосрочной или даже пожизненной аренды жилья вместо покупки собственной недвижимости.

Молодые поляки все более осторожно относятся к приобретению жилья в кредит и не готовы оформлять ипотеку при любых условиях. Одним из главных критериев при принятии решения об ипотеке остается влияние кредитных платежей на уровень жизни.

Об этом сообщает InPoland.net.pl со ссылкой на отчет «Счастливый дом: на ваших условиях. Молодые люди на рынке недвижимости», подготовленный Otodom и Invest Komfort.

Большинство готовы брать кредит только без потери комфорта

Около 60% опрошенных заявили, что будут рассматривать ипотеку только при условии, что ежемесячный платеж не будет ухудшать их жизненный комфорт.

В то же время, около 30% молодых людей допускают возможность долгосрочной или даже пожизненной аренды жилья вместо приобретения собственной недвижимости. Это свидетельствует о постепенном изменении отношения к традиционной модели, при которой собственное жилье считается одним из главных жизненных приоритетов.

Молодежь готова переезжать ради лучших условий

Исследование также показывает высокий уровень мобильности молодого поколения.

Около 71% респондентов заявили, что готовы сменить место жительства ради лучших условий, а 69% - в случае невозможности позволить себе жилье в желаемой локации.

По данным Центрального статистического управления Польши, доходы молодежи остаются ниже средних по стране, тогда как расходы на аренду и коммунальные услуги в крупных городах могут достигать 35−55% заработка.

Подход к покупке жилья меняется

Авторы отчета отмечают, что молодое поколение формирует новую модель поведения на рынке жилья — более гибкую и осторожную.

Представители Otodom подчеркивают, что решение о покупке жилья все чаще откладывается, а сам подход к недвижимости меняется по сравнению с предыдущими поколениями.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что по состоянию на 2025 год в странах Европейского Союза в собственном жилье проживают 68,5% домохозяйств. Это на 2,2% меньше, чем в 2010 году. В то же время, уровень владения жильем существенно отличается в зависимости от страны — от 47,2% в Германии до 93,8% в Словакии.

В 23 европейских странах средний возраст покупателя, впервые купившего жилье, составляет 31,3 года. Самыми молодыми владельцами жилья становятся жители Мальты — в среднем в 28 лет. Позднее всех жилье покупают в Швейцарии и Греции — в среднем в 34,7 года. Средний возраст первой покупки жилья в Польше составляет 32,7 года.

Также мы писали , что украинцы купили в Польше больше квартир, чем граждане 115 стран вместе взятые.

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