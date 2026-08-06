Стоит ли сейчас открывать депозит Вчера 15:06 — Кредит&Депозит

Ставки по депозитам

Повышение учетной ставки Национальным банком пока не привело к росту ставок по депозитам. В то же время банки уже готовятся к осенней борьбе за вкладчиков, а эксперты советуют не спешить с финансовыми решениями из-за тревожных новостей или прогнозов по курсу гривны.

Банки готовятся к конкуренции за вкладчиков

После решения НБУ повысить учетную ставку до 15,5%, а ставку по трехмесячным депозитным сертификатам — до 19%, банки не стали существенно менять условия по вкладам. Как пояснил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, финансовые учреждения только начинают адаптировать депозитные программы к новым монетарным условиям, пишет 24 канал.

По его прогнозу, в период с 10 по 16 августа средние ставки по гривневым депозитам составят 13−14,5% годовых, а отдельные акционные предложения могут достигать 17−17,5%. Такие условия будут в основном касаться краткосрочных депозитов, специальных предложений для новых клиентов или программ с дополнительными бонусами.

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По словам банкира, главной тенденцией августа станет не повышение ставок, а ужесточение конкуренции между банками. В конце лета они традиционно запускают новые акции, готовясь к осеннему сезону, когда спрос на депозиты обычно растет.

Стоит ли бояться инфляции и курса доллара

По мнению эксперта, ежегодно в конце лета в информационном пространстве активизируются разговоры об определенных факторах-страхах, оказывающих влияние на вкладчиков.

Первый страх касается военных рисков. Их нельзя отрицать, однако между прогнозами по ситуации на фронте и целесообразностью открытия депозита нет прямого знака равенства. Военные новости могут заставить человека держать большую часть средств в быстром доступе, но сами по себе они не изменяют доходность вкладов и не свидетельствуют о проблемах банковской системы. Рациональным ответом в этом случае может быть не полный отказ от депозита, а распределение средств между наличными, счетом и несколькими вкладами с разными сроками завершения.

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Второй традиционный страх — ожидание «самой тяжелой зимы». Энергетические риски могут влиять на производственные затраты, цены, инфляцию и повседневное поведение граждан. Однако сложный отопительный сезон не означает автоматическую потерю денег на депозите. Напротив, хранение всех сбережений наличными в условиях ускорения инфляции может привести к более быстрому уменьшению их покупательной способности.

Третий страх — «обвал гривны». Курсовые колебания возможны, а постепенное ослабление гривны нельзя исключать. Однако колебания курса и обвал — не одно и то же. НБУ работает в режиме «управляемой гибкости»: курс реагирует на баланс спроса и предложения, а регулятор посредством валютных интервенций сглаживает чрезмерные движения. Потому отдельные волны спроса на валюту еще не означают, что рынок потерял управляемость. Вместо того чтобы ориентироваться на информационные «пугалки», потенциальному вкладчику следует следить за двумя сугубо экономическими показателями — инфляцией и курсом доллара. Именно они определяют, сохраняет ли гривневый депозит свою реальную доходность.

оценивать, прежде всего, экономические показатели — уровень инфляции и По словам эксперта, подобные новости не означают автоматического ухудшения условий для вкладчиков и не свидетельствуют о проблемах банковской системы. Банкир советует— уровень инфляции и курс гривны . Именно они определяют, позволяет ли депозит не только сохранить сбережения, но и получить реальный доход.

«После уплаты 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора вкладчик получает около 77% начисленных процентов. Таким образом, депозит со ставкой 13% годовых обеспечивает около 10% чистого дохода, вклад под 14,5% - примерно 11,2%, а депозит со ставкой 17 — 13,5% -» эксперт.

По словам Замотаева, в ближайшее время наиболее востребованными останутся депозиты на шесть месяцев и год. В то же время, часть украинцев может выбирать более короткие сроки или распределять сбережения между несколькими вкладами, ожидая большей экономической определенности осенью.

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