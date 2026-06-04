Польша меняет правила покупки жилья для иностранцев Сегодня 09:44 — Личные финансы

Изменения направлены на упорядочение контроля за приобретением недвижимости иностранцами и упрощение процедур проверки

Правительство Польши одобрило законопроект о внесении изменений в законодательство о приобретении недвижимости иностранцами.

Об этом сообщил представитель правительства Адам Шляпка, передает InPoland.net.pl.

Нотариусы будут подавать документы в электронном формате

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон о приобретении недвижимости иностранцами и Закон о нотариате.

В частности, нотариусы получат возможность подавать в Министерство внутренних дел и администрации Польши (MSWiA) документы на приобретение иностранцами недвижимости, а также долей и акций в компаниях, владеющих недвижимостью или имеющих право ее постоянного пользования исключительно в электронной форме.

По словам Адама Шляпки, изменения направлены на упорядочение контроля за приобретением недвижимости иностранцами и упрощение процедур проверки.

На сегодняшний день все документы подаются в бумажном виде. Министр внутренних дел и администрации ведет реестр, содержащий информацию о приобретении иностранцами недвижимости и акций.

Основным источником информации для формирования реестра являются выписки из нотариальных актов, которые нотариусы обязаны направлять в министерство в течение семи дней после оформления сделки.

Новый механизм должен улучшить качество учета

В польском правительстве отмечают, что каждый год фиксируются случаи несвоевременной подачи документов нотариусами. Это может влиять на актуальность данных соглашений с участием иностранцев, а также на точность государственных реестров недвижимости и акций.

Для решения этой проблемы законопроект предполагает использование ИТ-системы CREWAN, через которую нотариусы смогут передавать необходимые документы в электронном формате.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что до 2014 года ключевая часть украинских инвестиций в недвижимость была сосредоточена в родной стране. Если конкретнее, то в ее крупных городах: Киев, Львов, Одесса и Днепр. За границей, конечно, тоже покупали, но не столь активно. Как правило, производились приобретения для отдыха в курортных регионах Болгарии, Италии или Испании.

За последние 2−3 года в плане приобретения зарубежной недвижимости украинцами произошли существенные изменения. Заметно выросла доля семейных покупателей в возрасте 30−50 лет, для которых в приоритете не только безопасность, но и наличие поблизости детсадов или школ. Но и клиентов в возрасте от 50 лет у агентств недвижимости тоже достаточно.

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