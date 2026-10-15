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В Тернополе могут повысить тариф на воду почти до 100 грн

Личные финансы
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В Тернополе могут повысить тариф на воду почти до 100 грн
В Тернополе могут повысить тариф на воду почти до 100 грн
В Тернополе рассматривается возможность пересмотра тарифов на водоснабжение и водоотвод в 2027 году.
По предварительным расчетам коммунального предприятия «Тернопольводоканал», общая стоимость обеих услуг для населения может составить около 100 грн за кубометр с НДС.
Об этом сообщает издание «20 хвилин» со ссылкой на данные предприятия.
Проект расчетов экономически обоснованных тарифов на следующий год был обнародован 7 октября на сайтах «Тернопольводоканала» и городского совета.
Согласно документу, предлагают установить следующие тарифы без НДС:
  • централизованное водоснабжение — 45,83 грн за кубометр;
  • централизованный водоотвод — 36,66 грн за кубометр.
С учетом 20% НДС совокупная стоимость водоснабжения и водоотвода составит 98,99 грн за кубометр.

Почему могут повысить тарифы

Одной из причин пересмотра стоимости услуг на предприятии называют значительную задолженность. По состоянию на 30 сентября 2026 года просроченный долг «Тернопольводоканала» перед Министерством финансов по договорам субкредитования в рамках проекта развития городской инфраструктуры, финансируемого на средства Всемирного банка, составил 5,835 млн долларов. В гривневом эквиваленте это около 261 млн грн.
Также среди факторов, влияющих на себестоимость услуг, предприятие называет ожидаемый рост расходов на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, налоги и другие потребности.

Когда могут изменить стоимость воды

Окончательного решения о новых тарифах пока нет. Расчеты «Тернопольводоканала» должен проверить Тернопольский городской совет.
Начальник планово-экономического отдела предприятия Владимир Водовиз объяснил, что коммунальное предприятие ежегодно должно рассчитывать экономически обоснованные тарифы и подавать их на рассмотрение органа местного самоуправления.
По его словам, специалисты горсовета в ближайшее время будут прорабатывать данные расчеты. Пока неизвестно, будут ли пересматривать действующие тарифы или оставят их без изменений.
В то же время в водоканале отмечают, что, по предварительным расчетам, существенного повышения тарифов пока не ожидается.
По материалам:
Українські Новини
Тарифы
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