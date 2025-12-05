Украинцы донатят на банки 2,9 млрд грн каждый месяц — интересные цифры Сегодня 12:03

К Международному дню волонтера Опендатабот проанализировал, как менялись сборы и донаты в Украине на четвертый год полномасштабной войны.

Общая тенденция остается положительной: несмотря на сложную экономическую ситуацию и эмоциональную усталость, объемы донатов не уменьшаются.

Как изменились сборы на банки в monobank

ежемесячно собирают 2,95 млрд грн на волонтерские банки в monobank. За 11 месяцев этого года общая сумма пожертвований составила 32,47 млрд грн. В среднем украинцыЗа 11 месяцев этого года общая сумма пожертвований составила 32,47 млрд грн.

Ежемесячно донатят около 1,8 млн человек. Средний размер пожертвования несколько уменьшился: 392 грн в этом году против 413 грн в прошлом году. Вероятно, это связано с ростом количества самих банок — их стало на 14% больше. Сейчас ежемесячно открывается около 169 тыс. банок.

В то же время растет доля повторных авторов сборов: в среднем 136 тыс. человек ежемесячно создают банки против 116 тыс. в прошлом году.

Сколько собрали крупнейшие фонды

Три крупнейших фонда страны — United24, «Повернись живим» и Фонд Притулы — в общей сложности собрали 105,87 млрд грн. Это на 37% больше, чем совокупно за три предыдущих года.

73% этой суммы приходится на United24. В 2025 году фонд собрал рекордные 77,7 млрд грн — втрое больше, чем за весь 2022 год, ранее считавшийся пиковым. Подавляющая часть средств была направлена ​​на нужды ВСУ, на гуманитарные цели ушло всего 1%.

Фонд «Повернись живим» с начала года привлек 26,2 млрд грн — в 4,4 раза больше, чем за весь 2022 год.

Фонд Притулы собрал 1,97 млрд грн, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Самые успешные месяцы для фондов

Для United24 рекордным стал октябрь 2025 год — за месяц было собрано вдвое больше, чем за весь предыдущий год.

В «Повернись живим» также зафиксировали пиковый месяц: за один месяц поступления достигли 19,7 млрд грн, что превышает сумму сборов за все три предыдущих года вместе.

Для Фонда Притулы лучшим стал ноябрь — 310 млн грн в месяц, что почти вдвое больше среднего ежемесячного показателя этого года.

Как меняется структура донатов

В фондах отмечают, что военные потребности постоянно меняются: если в 2014 году главными запросами были бронежилеты, то сейчас речь идет о дронах, связи, транспорте, оружии и другом техническом оснащении.

Также наблюдается перераспределение донатов. По сравнению с 2022 годом, когда большинство средств шли по большим фондам, сегодня украинцы все чаще направляют помощь непосредственно знакомым военным — родным или близким. Дополнительным фактором давления остается сложная экономическая ситуация, ограничивающая возможности пожертвований.

В то же время, даже небольшие донаты остаются важным инструментом оперативного реагирования на острейшие потребности фронта, в частности на критические направления.

Сколько в Украине официальных волонтеров

По состоянию на начало декабря в Реестре волонтеров ГНС зарегистрировано 11 792 человека.

Общее количество официальных волонтеров не сокращается, однако прирост за год составляет всего 11%. Для сравнения: в течение 2024 года реестр вырос в полтора раза. В то же время, за этот год из перечня исключили 136 человек.

