Глобальный сбой Cloudflare снова парализовал интернет Сегодня 14:14

Глобальный провайдер Cloudflare снова переживает масштабный сбой. Проблема начала распространяться ранним утром, и пользователи массово жалуются в соцсетях, которые не могут открыть ряд сервисов и сайтов.

Об этом сообщает Forbes

Многие попытались проверить ситуацию на DownDetector, однако сервис также оказался недоступным — вероятно, из-за использования Cloudflare. Вместо страницы отображалось сообщение «500 Internal Server Error».

Cloudflare подтверждает сбой

Компания оперативно обновила страницу статуса, заявив, что «расследует проблему, затрагивающую Cloudflare Dashboard и связанные API».

По данным Cloudflare, запросы могут завершаться ошибками, а часть пользователей сталкивается с полной недоступностью сервисов. Через несколько минут компания сообщила, что внедрила исправление. Около 11:30 по Киеву часть сайтов начала снова открываться.

Сбой совпал с плановым техобслуживанием, однако пока неясно, что именно привело к столь широкому каскаду неполадок. На графиках DownDetector, который к этому моменту снова заработал, виден резкий всплеск жалоб — около 2 000 сообщений к 11:00.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.