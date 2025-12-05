Эксперты рассказали, какие депозиты предпочитают украинцы Сегодня 15:03 — Кредит&Депозит

Эксперты рассказали, какие депозиты предпочитают украинцы

Объем сбережений граждан в украинских банках побил новый рекорд: на 1 ноября, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), люди держали на своих счетах 1 534,8 млрд грн, из которых более 1 трлн грн — в национальной валюте.

О предпочтениях украинцев в отношении вкладов говорится в статье Минфина, мы выбрали главное.

Мнения экспертов

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка , назвал несколько причин такого распределения вкладов:

ставки доходности по гривневым вкладам в 11−12 раз выше валютных (если конвертировать доход по валютным вкладам в гривну);

гривневые вклады открываются преимущественно на небольшие сроки, тогда как для клиентов, размещающих доллары или евро, приоритетный срок размещения — 1 год и дольше;

большинство вкладчиков используют валютные депозиты как «сейф», а не как механизм прибыли, это надежный способ сохранить средства;

валютные вклады часто являются частью диверсифицированного портфеля вкладчика, который лишь немного сбережений размещает на валютном депозите;

клиенты, размещающие средства на валютных депозитах, в большинстве своем постоянные. То есть, по истечении срока вклада они не забирают средства из банка, а продлевают действие депозита или открывают новый (в зависимости от условий вклада).

В то же время, львиная доля денег, более 70%, по информации ФГВФЛ, размещена на текущих счетах, а еще более 17% — на вкладах сроком до 3 месяцев.

Читайте также В октябре в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов поступило 167,3 млн грн

Из-за сильных девальвационных ожиданий население продолжает скупать валюту. За последние 11 месяцев чистая покупка наличной СКВ составила эквивалент $6,1 млрд. При этом частные покупатели все чаще предпочитают евро.

Например, в пресс-службе Ощада рассказали, что «распределение между депозитами в долларах и евро стабильно: около 4% составляют вклады в евро и около 25% вклады в долларах США».

«Соотношение сбережений в разных валютах меняется незначительно. Клиенты продолжают распределять средства в соответствии со своими финансовыми целями, выбирая как гривневые, так и валютные депозиты», — сообщила Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банк.

По словам Дмитрия Коваля, директора Департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ , в его банке в последние месяцы распределение не меняется.

«Если же смотреть в более долгой перспективе, доля депозитов в евро выросла по отношению к долларовым», — уточнил он.

Депозитные ставки увидим в декабре

Опрошенные нами финансисты рассказали, что не намерены корректировать депозитные ставки в декабре.

«Пока не планируем пересмотр ставок в декабре. По нашему мнению, ставки будут оставаться относительно постоянными. В то же время, изменение учетной ставки НБУ может повлиять на ставки по депозитам», — прокомментировали этот вопрос в пресс-службе Ощада.

Ирина Стрепетова из «Сенс Банка» предвидит возможные незначительные колебания доходности. Однако общий уровень доходности, вероятно, будет оставаться без существенных изменений", — уточнила она.

Дмитрий Коваль из ПУМБ не исключает «запуск отдельных акционных предложений отдельных банков и, в частности, новогодних предложений от ПУМБ».

О том, что у украинцев будет возможность увеличить свои заработки на вкладах в декабре, говорит и Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

Мы писали , из общей суммы вкладов физических лиц на 1 ноября 2025 года:

вклады в национальной валюте — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за октябрь 2025 года);

вклады в иностранной валюте — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за октябрь 2025 года).

Также мы приводили ТОП-10 банков по депозитам в евро, долларах и гривне в ноябре 2025 года. Средства физических лиц в банках в валюте за ІІІ квартал сократились до эквивалента 446 млрд грн, по сравнению с 448 млрд грн по результатам ІІ квартала.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.