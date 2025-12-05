0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты рассказали, какие депозиты предпочитают украинцы

Кредит&Депозит
2
Эксперты рассказали, какие депозиты предпочитают украинцы
Эксперты рассказали, какие депозиты предпочитают украинцы
Объем сбережений граждан в украинских банках побил новый рекорд: на 1 ноября, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), люди держали на своих счетах 1 534,8 млрд грн, из которых более 1 трлн грн — в национальной валюте.
О предпочтениях украинцев в отношении вкладов говорится в статье Минфина, мы выбрали главное.

Мнения экспертов

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, назвал несколько причин такого распределения вкладов:
  • ставки доходности по гривневым вкладам в 11−12 раз выше валютных (если конвертировать доход по валютным вкладам в гривну);
  • гривневые вклады открываются преимущественно на небольшие сроки, тогда как для клиентов, размещающих доллары или евро, приоритетный срок размещения — 1 год и дольше;
  • большинство вкладчиков используют валютные депозиты как «сейф», а не как механизм прибыли, это надежный способ сохранить средства;
  • валютные вклады часто являются частью диверсифицированного портфеля вкладчика, который лишь немного сбережений размещает на валютном депозите;
  • клиенты, размещающие средства на валютных депозитах, в большинстве своем постоянные. То есть, по истечении срока вклада они не забирают средства из банка, а продлевают действие депозита или открывают новый (в зависимости от условий вклада).
В то же время, львиная доля денег, более 70%, по информации ФГВФЛ, размещена на текущих счетах, а еще более 17% — на вкладах сроком до 3 месяцев.
Читайте также
Из-за сильных девальвационных ожиданий население продолжает скупать валюту. За последние 11 месяцев чистая покупка наличной СКВ составила эквивалент $6,1 млрд. При этом частные покупатели все чаще предпочитают евро.
Например, в пресс-службе Ощада рассказали, что «распределение между депозитами в долларах и евро стабильно: около 4% составляют вклады в евро и около 25% вклады в долларах США».
«Соотношение сбережений в разных валютах меняется незначительно. Клиенты продолжают распределять средства в соответствии со своими финансовыми целями, выбирая как гривневые, так и валютные депозиты», — сообщила Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банк.
По словам Дмитрия Коваля, директора Департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ, в его банке в последние месяцы распределение не меняется.
«Если же смотреть в более долгой перспективе, доля депозитов в евро выросла по отношению к долларовым», — уточнил он.
Читайте также

Депозитные ставки увидим в декабре

Опрошенные нами финансисты рассказали, что не намерены корректировать депозитные ставки в декабре.
«Пока не планируем пересмотр ставок в декабре. По нашему мнению, ставки будут оставаться относительно постоянными. В то же время, изменение учетной ставки НБУ может повлиять на ставки по депозитам», — прокомментировали этот вопрос в пресс-службе Ощада.
Ирина Стрепетова из «Сенс Банка» предвидит возможные незначительные колебания доходности. Однако общий уровень доходности, вероятно, будет оставаться без существенных изменений", — уточнила она.
Дмитрий Коваль из ПУМБ не исключает «запуск отдельных акционных предложений отдельных банков и, в частности, новогодних предложений от ПУМБ».
О том, что у украинцев будет возможность увеличить свои заработки на вкладах в декабре, говорит и Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.
Место для вашей рекламы
Мы писали, из общей суммы вкладов физических лиц на 1 ноября 2025 года:
  • вклады в национальной валюте — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за октябрь 2025 года);
  • вклады в иностранной валюте — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за октябрь 2025 года).
Также мы приводили ТОП-10 банков по депозитам в евро, долларах и гривне в ноябре 2025 года. Средства физических лиц в банках в валюте за ІІІ квартал сократились до эквивалента 446 млрд грн, по сравнению с 448 млрд грн по результатам ІІ квартала.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаДеньгиБанки УкраиныНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems