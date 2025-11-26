Как купить квартиру в Киеве по программе Домівка+: условия и возможности Сегодня 17:02 — Кредит&Депозит

Как купить квартиру в Киеве по программе Домівка+: условия и возможности

Вопрос приобретения первичного жилья в Украине остается актуальным для многих семей. Большинство стремится сделать это с максимальной выгодой. Несмотря на войну и нестабильность такие возможности существуют. Один из вариантов — участие в льготных программах жилищного кредитования.

В Украине действуют несколько программ поддержки граждан в вопросе приобретения первичного жилья. Самыми популярными считаются:

єОселя;

Домівка+;

ипотечное кредитование для мариупольцев;

Кредит для молодежи;

єВідновлення;

Постановление 719.

Условия программы Домівка+

Программа Домівка+ позволяет получить квартиру в Киеве в беспроцентную рассрочку на 10 лет. Участники программы одновременно платят часть стоимости жилья и ежемесячную арендную плату. После полного погашения стоимости квартира переходит в собственность арендатора.

Программу ввели в 2022 году в КП ФК Жилье Инвест, которая работает по решению Киевсовета.

Программа Домівка+ доступна участникам боевых действий, внутренне перемещенным лицам и гражданам, состоящим на квартирном учете в Киеве.

Основные преимущества

Преимущества программы состоят в фиксированной стоимости жилья в гривне на весь период выплат и скидке 50% на аренду для ВПЛ и военных. Арендная плата не учитывается в общей стоимости квартиры.

В переданных квартирах нет техники и мебели, есть минимальный ремонт. Предусмотрена единовременная выплата на непредвиденные расходы в размере 3% установленной стоимости выбранной недвижимости. Ежегодно следует вносить страховой платеж.

Выкуп жилья возможен в любое время после внесения остатка стоимости и заключения договора.

Доступные квартиры

Квартиры по программе выбирают из перечня, размещенного на сайте Жилье Инвест. Актуальные варианты обозначены как аренда с выкупом.

На момент выпуска материала программа охватывает квартиры в ЖК:

«Парковый город»;

«Авеню 42»;

«Причал 8»;

«Итальянский квартал»;

«Terracotta»;

«Liko-Grad Perfect Tow»;

«OK'LAND» и «Медовый».

Но с 2026 года возможны изменения.

О других программах Finance.ua подробно рассказывает в статье «Программы для приобретения первичного жилья в Украине: варианты и условия».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.