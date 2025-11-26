0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как купить квартиру в Киеве по программе Домівка+: условия и возможности

Кредит&Депозит
42
Как купить квартиру в Киеве по программе Домівка+: условия и возможности
Как купить квартиру в Киеве по программе Домівка+: условия и возможности
Вопрос приобретения первичного жилья в Украине остается актуальным для многих семей. Большинство стремится сделать это с максимальной выгодой. Несмотря на войну и нестабильность такие возможности существуют. Один из вариантов — участие в льготных программах жилищного кредитования.
В Украине действуют несколько программ поддержки граждан в вопросе приобретения первичного жилья. Самыми популярными считаются:
  • єОселя;
  • Домівка+;
  • ипотечное кредитование для мариупольцев;
  • Кредит для молодежи;
  • єВідновлення;
  • Постановление 719.

Условия программы Домівка+

Программа Домівка+ позволяет получить квартиру в Киеве в беспроцентную рассрочку на 10 лет. Участники программы одновременно платят часть стоимости жилья и ежемесячную арендную плату. После полного погашения стоимости квартира переходит в собственность арендатора.
Программу ввели в 2022 году в КП ФК Жилье Инвест, которая работает по решению Киевсовета.
Программа Домівка+ доступна участникам боевых действий, внутренне перемещенным лицам и гражданам, состоящим на квартирном учете в Киеве.

Основные преимущества

Преимущества программы состоят в фиксированной стоимости жилья в гривне на весь период выплат и скидке 50% на аренду для ВПЛ и военных. Арендная плата не учитывается в общей стоимости квартиры.
В переданных квартирах нет техники и мебели, есть минимальный ремонт. Предусмотрена единовременная выплата на непредвиденные расходы в размере 3% установленной стоимости выбранной недвижимости. Ежегодно следует вносить страховой платеж.
Выкуп жилья возможен в любое время после внесения остатка стоимости и заключения договора.

Доступные квартиры

Квартиры по программе выбирают из перечня, размещенного на сайте Жилье Инвест. Актуальные варианты обозначены как аренда с выкупом.
На момент выпуска материала программа охватывает квартиры в ЖК:
  • «Парковый город»;
  • «Авеню 42»;
  • «Причал 8»;
  • «Итальянский квартал»;
  • «Terracotta»;
  • «Liko-Grad Perfect Tow»;
  • «OK'LAND» и «Медовый».
Но с 2026 года возможны изменения.
О других программах Finance.ua подробно рассказывает в статье «Программы для приобретения первичного жилья в Украине: варианты и условия».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КвартираАренда жилья
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems