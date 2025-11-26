Как купить квартиру в Киеве по программе Домівка+: условия и возможности
Вопрос приобретения первичного жилья в Украине остается актуальным для многих семей. Большинство стремится сделать это с максимальной выгодой. Несмотря на войну и нестабильность такие возможности существуют. Один из вариантов — участие в льготных программах жилищного кредитования.
В Украине действуют несколько программ поддержки граждан в вопросе приобретения первичного жилья. Самыми популярными считаются:
- єОселя;
- Домівка+;
- ипотечное кредитование для мариупольцев;
- Кредит для молодежи;
- єВідновлення;
- Постановление 719.
Условия программы Домівка+
Программа Домівка+ позволяет получить квартиру в Киеве в беспроцентную рассрочку на 10 лет. Участники программы одновременно платят часть стоимости жилья и ежемесячную арендную плату. После полного погашения стоимости квартира переходит в собственность арендатора.
Программу ввели в 2022 году в КП ФК Жилье Инвест, которая работает по решению Киевсовета.
Программа Домівка+ доступна участникам боевых действий, внутренне перемещенным лицам и гражданам, состоящим на квартирном учете в Киеве.
Основные преимущества
Преимущества программы состоят в фиксированной стоимости жилья в гривне на весь период выплат и скидке 50% на аренду для ВПЛ и военных. Арендная плата не учитывается в общей стоимости квартиры.
В переданных квартирах нет техники и мебели, есть минимальный ремонт. Предусмотрена единовременная выплата на непредвиденные расходы в размере 3% установленной стоимости выбранной недвижимости. Ежегодно следует вносить страховой платеж.
Выкуп жилья возможен в любое время после внесения остатка стоимости и заключения договора.
Доступные квартиры
Квартиры по программе выбирают из перечня, размещенного на сайте Жилье Инвест. Актуальные варианты обозначены как аренда с выкупом.
На момент выпуска материала программа охватывает квартиры в ЖК:
- «Парковый город»;
- «Авеню 42»;
- «Причал 8»;
- «Итальянский квартал»;
- «Terracotta»;
- «Liko-Grad Perfect Tow»;
- «OK'LAND» и «Медовый».
Но с 2026 года возможны изменения.
О других программах Finance.ua подробно рассказывает в статье «Программы для приобретения первичного жилья в Украине: варианты и условия».
