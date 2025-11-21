ТОП-10 банков по депозитам в евро, долларах и гривне в ноябре 2025 года (инфографика) Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

ТОП-10 банков по депозитам в евро, долларах и гривне в ноябре 2025 года (инфографика)

Средства физических лиц в банках в валюте за ІІІ квартал сократились до эквивалента 446 млрд грн, по сравнению с 448 млрд грн по результатам ІІ квартала.

«Такую динамику можно связать с тем, что НБУ сохраняет условия, способствующие развитию именно гривневых инструментов хранения и сбережения средств, — говорится в статье Минфина , мы выбрали основное.

Ниже приводим ТОП-10 банков по депозитам в евро, долларах и гривне в ноябре 2025 года.

Почему так

Как говорится в статье, причины такого распределения средств в банках: во-первых, неизменная учетная ставка и другие монетарные инструменты с одной стороны поддерживают «вес» гривны, а с другой — позволяют банкам предложить самые высокие процентные ставки по депозитам, которые иногда достигают 17,5% годовых.

Во-вторых, стратегия НБУ на валютном рынке фактически делает невозможными резкие курсовые изменения: она сдерживающая, ведь благодаря валютным интервенциям удается «погасить» высокий спрос на валюту.

В-третьих, прогнозы и ожидания снижения инфляции в годовом измерении до 9,2−10%. Кроме того, мы предполагаем, что к концу года (т.е. совокупно почти за полтора месяца) в месячном измерении инфляция не превысит 1,5%.

В-четвертых, самые высокие ставки доходности гривневых депозитов устанавливаются на не очень длительные вклады (как, например, депозит на 6−9 месяцев), что также является дополнительным фактором «свободы» для вкладчика, ведь деньги «не прикованы навечно» к банку.

В-пятых, валютные депозиты по уровню доходности до сих пор не могут конкурировать с гривневыми вкладами", — объясняет Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Средняя прибыль вкладов сроком на 1 год на сумму 20 тыс. грн по средней ставке 14,5% годовых принесет 2700 грн дохода, а учитывая налоги, чистый доход составит 2079 грн.

Если же взять эту же сумму (20 тыс. грн) и купить доллары по максимальному сейчас курсу 41,7 грн/$, то получим около $480.

Разместив их на вклад сроком 1 год под средний процент 1,2% годовых, доход составит $5,76, а вычислив из этой суммы 23% налогов, получим около $4,43 чистой прибыли. Если же произвести обратную конвертацию — с доллара на гривну — получим доход в размере 177 грн.

То есть реальная доходность гривневых вкладов, сравнительно с долларовыми, более чем в 11 раз выше. Но есть и другие объяснения сокращению средств в СКВ в банках.

Читайте также Депозиты до конца 2025 года: как граждане могут извлечь максимальную выгоду

Мнение эксперта

«Нужно учитывать, что статистика НБУ учитывает все деньги, размещенные в банках — на счете, на карте, депозиты. Следовательно, зафиксированный отток — это далеко не отток с депозитов, это в основном оплата в валюте или конвертация в гривну. Следовательно, картина выглядит уже совсем иначе. Также нужно учитывать отток населения за границу, использование валютных сбережений для покупки электрического оборудования во время блэкаутов, просто конвертаций в гривну, потому что евро достигло пика, для переезда и аренды жилья. Это все на фоне ослабления доллара в августе-начале сентября говорит, что ничего особенного по валюте не произошло», — говорит эксперт Андрей Шевчишин.

Ранее мы писали , что «Черная пятница» предшествует праздничному периоду, охватывающему День Святого Николая, Рождество и Новый год. Банки обычно активизируют акционные предложения по депозитам именно в это время.

Банки будут прилагать значительные усилия, чтобы увеличить объемы привлеченных средств. Именно поэтому поощрительные бонусы к действующим ставкам могут вырасти до 1,5−2 процентных пункта, а максимальные ставки способны достичь 18% годовых.

В настоящее время средние ставки по гривневым вкладам составляют 13−14,5% годовых, в то время как максимальные предложения достигают 17−17,5% годовых.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.